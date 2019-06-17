Кот Алибасова Чуча начал зарабатывать сотни тысяч долларов

Любимец продюсера Бари Алибасова кот-сфинкс Чуча, животное поразительного артистизма, продолжает оставаться в центре внимания.

Напомним: кот Чуча пропал, потом нашелся - в школе кунг-фу. И за небольшое время успел стяжать столь внушительную славу в СМИ, что к нему затолпились рекламодатели.

Пиар-директор Алибасова и его проекта "На-На" Вадим Горожанкин сообщил в беседе с радио "Говорит Москва", что буквально за пару дней кот Чуча с лихвой отбил затраты на свои поиски, уже заработав 150 тысяч долларов. И даже обзавелся, по примеру зарубежных прославленных котов, своим аккаунтом в Instagram.

"Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня - с 14 по 15 июня - группе "На-На" поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов", - констатирует представитель. Уточняя, что интерес к Чуче проявили не только производители кормов и соответствующих аксессуаров, "но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения".

Как заверил Вадим, с большинством обратившихся "было достигнуто принципиальное согласие". Отказались только от одного предложения - от фирмы, "производящей средства от облысения для мужчин". Представителю кота не понравился нетолерантный слоган рекламной кампании компании - "Хватит быть лысым!".

При этом Горожанкин акцентировал, что "окончательное решение об участии Чучи в рекламных проектах" будет принимать Бари Алибасов. Который пока по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.