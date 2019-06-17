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В НИИ им. Склифосовского опровергают сведения о выписке Алибасова

Поп-музыка
    17.06.2019, 17:16
Текст:   Козьма Лоханкин

В НИИ имени Склифосовского опровергли распространившиеся ранее в СМИ со ссылкой на Бари Алибасова-младшего сведения о выписке его отца.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Сегодня сообщалось, что 72-летнего продюсера выписали из больницы и сейчас он находится в Подмосковье, ожидая отправки в Казахстан на реабилитацию.

Однако в медучреждении всё это опровергают.

Как заявили в НИИ, никто создателя группы "На-На" не выписывал: "Он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром - 36,8".

Представитель больницы отметил, что новые сведения появятся завтра утром, передаёт KP.RU.

Напомним, ранее возникла путаница в судьбе кота Алибасова Чучи и его "двойника".

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