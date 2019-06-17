Мошенник вернул семье Алибасова часть денег и попросил отдать кота

Обнаружен аферист, подсунувший семье Бари Алибасова кота-самозванца.

Об этом РИА Новости рассказал Бари Алибасов-младший, сын продюсера.

Напомним. Ранее PR-директор "На-На" Вадим Горжанкин сообщил, что любимец Алибасова - кот породы канадский сфинкс Чуча - сбежал из квартиры. И за его поимку и возврат было назначено вознаграждение - либо восемьсот тысяч рублей, либо выступление группы "На-На".

В итоге в прошлый четверг некто принес в офис коллектива кота, который был не просто похож на Чучу, но и сумел повторить его фирменный "бдыщь!"-трюк. Аферист получил деньги и скрылся. А позже оказалось, что Чуча, несмотря на продемонстрированный навык, все-таки ненастоящий.

К счастью, вскоре "правильный" Чуча нашелся - в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера. При этом сообщивший о коте от вознаграждения отказался, сославшись на то, что за доброе дело ему кармически воздастся.

Что касается дальнейшей ситуации с поддельным котом, там ситуация такая: мошенник, по словам младшего Алибасова, сам объявился и вернул 550 тысяч рублей.

"Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию", - уточняет сын продюсера. Добавляя, что злоумышленник часть вырученных средств уже успел потратить.

"Теперь он просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет", - рассказал Алибасов.

Что примечательно, ложный уже Чуча подарен поклоннице группы "На-На", и это все усложняет.

"Мы отдали кота заядлой фанатке со стажем. Теперь надо понять, что делать. Буду разруливать ситуацию, ведь кот не купленный оказался, а украденный", - изложил младший Алибасов.

Ранее сообщалось, что старший Алибасов внезапно выписан из реанимации и перевезен "в секретное место" - перед отправкой в Казахстан. В то время как предприимчивый Чуча уже зарабатывает сотни тысяч долларов.