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Мошенник вернул семье Алибасова часть денег и попросил отдать кота

Поп-музыка
    17.06.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

Обнаружен аферист, подсунувший семье Бари Алибасова кота-самозванца. 

Об этом РИА Новости рассказал Бари Алибасов-младший, сын продюсера.

Напомним. Ранее PR-директор "На-На" Вадим Горжанкин сообщил, что любимец Алибасова - кот породы канадский сфинкс Чуча - сбежал из квартиры. И за его поимку и возврат было назначено вознаграждение - либо восемьсот тысяч рублей, либо выступление группы "На-На".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В итоге в прошлый четверг некто принес в офис коллектива кота, который был не просто похож на Чучу, но и сумел повторить его фирменный "бдыщь!"-трюк. Аферист получил деньги и скрылся. А позже оказалось, что Чуча, несмотря на продемонстрированный навык, все-таки ненастоящий.

К счастью, вскоре "правильный" Чуча нашелся - в школе кунг-фу  неподалеку от квартиры продюсера. При этом сообщивший о коте от вознаграждения отказался, сославшись на то, что за доброе дело ему кармически воздастся. 

Что касается дальнейшей ситуации с поддельным котом, там ситуация такая: мошенник, по словам младшего Алибасова, сам объявился и вернул 550 тысяч рублей.

"Оказывается, он этого кота украл у кого-то из знакомых. Они его вычислили и сказали, что он должен вернуть им кота, иначе они обратятся в полицию", - уточняет сын продюсера. Добавляя, что злоумышленник часть вырученных средств уже успел потратить.

"Теперь он просит кота обратно и клянется, что оставшиеся 250 тысяч тоже вернет", - рассказал Алибасов.

Что примечательно, ложный уже Чуча подарен поклоннице группы "На-На", и это все усложняет.

"Мы отдали кота заядлой фанатке со стажем. Теперь надо понять, что делать. Буду разруливать ситуацию, ведь кот не купленный оказался, а украденный", - изложил младший Алибасов.

Ранее сообщалось, что старший Алибасов внезапно выписан из реанимации и перевезен "в секретное место" - перед отправкой в Казахстан. В то время как предприимчивый Чуча уже зарабатывает сотни тысяч долларов. 

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