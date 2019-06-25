Представитель Алибасова отверг обвинения в симуляции

Пиар-директор Бари Алибасов Вадим Горжанкин отверг выдвинутые в адрес продюсера обвинения в симуляции отравления средством для прочистки труб ради раскрутки.

"Конечно же, это не пиар", - прокомментировал Горжанкин соответствующие публикации в СМИ.

По его словам, он намерен предоставить все необходимые документы, свидетельствующие о том, что никакой инсценировки со стороны Алибасова не было.

"Все эти люди, которые об этом говорят, они не были рядом с Алибасовым, они не из Склифосовского", - приводит "Интерфакс" слова Горжанкина.

Напомним, ряд врачей высказали сомнения в том, что Алибасов действительно отравился: слишком быстро для такого тяжёлого диагноза пришёл в себя и подозрительно хорошо выглядит.

Горжанкин прокомментировал эти заявления следующим образом: "Мы ни на кого не обижаемся, а просто в ближайшее время предоставим документы, и им придется придумывать новые версии".

Он добавил, что тема сейчас широко обсуждается, что вызывает множество спекуляций - в целях всё того же пиара.

Как сообщалось ранее, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом желудка и пищевода после того, как выпил сердство "Крот". Его состояние с самого начала и долгое время характеризовалось как тяжёлое, прогнозы были самыми пессимистическими (однажды СМИ даже сообщили о его смерти).

Однако на прошлой неделе стало известно, что он при загадочных обстоятельствах и на фоне противоречивых сообщений покинул больницу. А вскоре уже появился на публике.