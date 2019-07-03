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Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт

Поп-музыка
    03.07.2019, 20:05
Текст:   Олег Усков

Российский музыкальный продюсер, создатель проекта "На-На" Бари Алибасов, в последние пару дней пододвинутый вместе с котом Чучей из информационных топов "Газелью" чемоданов и люксовым авто Примадонны, наносит ответный удар.

А именно: артист, более месяца назад попавший в реанимацию в тяжелом состоянии, продолжил доказывать, что его борьба с "Кротом" не фейк, о чем стали подозревать многие, а реальная и результативная драма.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на пиарщика "На-На" Вадима Горжанкина, Алибасов прошел еще одно медицинское обследование - посетил гастроэнтеролога и сделал гастроскопию.

Вещдок чему - справка из ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России", подтверждающая ранее поставленный продюсеру диагноз врачей НИИ имени Склифосовского.

У Алибасова выявлены химический ожог пищевода и желудка, эрозивный ожоговый гастрит и ожоговый дуоденит, полученные в результате "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".

Ранее Юрий Лоза авторитетно прокомментировал оба этих события культурной жизни страны.

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