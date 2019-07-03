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Лоза дал экспертную оценку езде Пугачевой по вокзалу на Maybach

Поп-музыка
    03.07.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Было бы нелепо, смешно и комично ожидать, что информационное буйство, сопровождающее поездку Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала российской столицы, останется без аналитического освещения коллегой Примадонны - Юрием Лозой.

Музыкант, автор песен и эксперт во всех видимых областях Юрий Эдуардович поражен обескураженности общественности.

"А чем, собственно, все так удивлены? Она что, первая туда заехала?" - риторическим вопросом на вопрос ответил Юрий "Вечерней Москве". Предложив пойти на Кутузовский проспект и посмотреть на машины, "которые едут по выделенной полосе".

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Представитель Пугачевой рассказал про "Газель" чемоданов певицы

"Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты", - осведомленно поясняет певец. Далее поучая, что либо "нужно либо менять систему и запрещать въезжать на перрон всем", либо сидеть и не возмущаться, что это делает "кто-то, у кого есть такая возможность".

По мнению Лозы, "не Пугачева изобрела въезд на перрон, она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется".

И далее музыкант винит в развернутой СМИ истерии технический прогресс. "Сейчас у каждого прохожего появился телефон с камерой внутри и возможностью выкладывать заснятое в Интернет", - отметил Лоза. Резюмировав, что при таком положении вещей "скрывать факты не получается - они становятся достоянием общественности".

Ранее Лоза дал экспертную оценку другой ситуация из жизни "звезд" - продолжающейся уже месяц суете вокруг Алибасова, "Крота" и кота-бизнесмена Чучи. После чего веско высказался по вопросу Нино Катамадзе.

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