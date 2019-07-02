Представитель Пугачевой рассказал про "Газель" чемоданов певицы

Продолжается воистину феерическая информационная вакханалия вокруг семидесятилетней народной артистки СССР Аллы Пугачевой, чья доставка на автомобиле класса "люкс" прямо к вагону поезда - через Рижский вокзал Москвы - многими была расценена как личное оскорбление, похоже.

Новостные ленты полнятся оценками "события", зачастую - прямо противоположных направленностей. Кроме того, поступил официальный комментарий и от директората вокзала.

Выступил по животрепещущей проблеме и представитель Примадонны. Акцентировав в беседе с каналом "Звезда", что Пугачева прибыла на вокзал за час до отправления поезда - "когда еще никого из пассажиров не было". Кроме того, Maybach артистки проезжал в технической зоне и, соответственно, "никому помешать не мог".

Также от лица представителя нашлось и объяснение "Газели", отмеченной в кадре - проехавшей по перрону незадолго до лимузина. Как выяснилось, "Газель" привезла чемоданы певицы. По словам представителя, "такие меры пришлось предпринять, поскольку на Рижском вокзале нет грузчиков".

Ранее сообщалось что Вайкуле "отказалась встречать" Пугачеву и Галкина на вокзале в Риге.