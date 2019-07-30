Ученые рассказали, как распознать появление редкого рака

Американские исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смоделировали в лаборатории клетки, похожие на те, что прогрессируют при редком виде рака. Это специалистам удалось впервые. Теперь ученые намерены выяснить, как злокачественный процесс развивается в организме, а также разработать новые методы лечения агрессивных опухолей, передает Medicalxpress.

Сообщается, что прорыв в исследовании был сделан после того, как специалисты заразили лейкоциты двумя вирусами, которые были обнаружены в раковых опухолях при первичной выпотной лимфоме (PEL) - редком виде рака, выживаемость при котором после постановки диагноза ограничивается несколькими месяцами.

Речь о вирусах Эпштейна-Барр (EBV) и герпесвирусе, связанном с саркомой Капоши (KSHV). Они также провоцируют и другие виды онкологии.

- Внезапно у нас появился инструмент, который поможет понять как лимфома, возможно, возникает из-за инфекции двух опухолевых вирусов. Также надеемся распутать, как вирусы вызывают неконтролируемый рост клеток, - отметили исследователи.