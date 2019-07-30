Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев, побывавший недавно в российской столице, сравнил Киев и Москву - явно в пользу последней. Своими впечатлениями он поделился в большом интервью телеканалу "НАШ".

По словам Ермолаева, Киев сегодня, к сожалению, не соответствует стандартам европейской столицы, значительно уступая по многим показателям "ухоженной" Москве, где "атмосфера приятнее". В родном городе, за который политологу "стыдно", его удручают грязь, проблемы с транспортом и логистикой, строительные проекты, вредящие архитектурному облику города. Ермолаев уверен, что столичные власти могли бы заняться решением всех этих проблем, однако у них не доходят до этого руки, потому что весь энтузиазм уходит в политические игры.

Уже известно, что следующие выборы мэра Киева пройдут 25 октября следующего года. По мнению экспертов, у действующего градоначальника Виталия Кличко, чей рейтинг составляет около 15 процентов, нет шансов найти общий язык с командой нового президента Владимира Зеленского и удержаться у власти, тем более что в глазах граждан Кличко ассоциируется со старыми элитами в лице проигравшего Порошенко.