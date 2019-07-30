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Рубрика: В мире

Уроженец Эритреи столкнул женщину с ребенком под поезд в Германии

В Германии женщину и ребенка толкнул под прибывающий поезд 40-летний выходец из Эритреи. Инцидент произошел во Франкфурте-на-Майне.

В США поезд столкнулся с автомобилем

В результате случившегося восьмилетний мальчик погиб на месте, информирует Hessenschau. Злоумышленник попытался сбежать, однако был задержан полицией. Мотивы его установить пока не удалось.

Пострадавшая женщина была госпитализирована. Также медицинская помощь потребовалась очевидцам происшествия.

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