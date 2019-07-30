В Англии введут временные удаления в футболе

Футбольная ассоциация Англии приняла решение ввести временные удаления для игроков в низших лигах. Наказания в виде 10-минутного штрафа будут назначаться за споры с арбитром.

Как заявил генеральный директор FA Макр Буллингем, тестирование новой системы наказания было начато в сезоне 2017/18. А в прошлом сезоне оно было опробовано более чем в тридцати различных любительских, полулюбительских и самых низших лигах страны. Результат оказался ошеломляющим - споры с арбитрами сократились на 38%, а саму идею такого наказания поддержали около 80% футболистов, тренеров и судей.

В чем же суть нововведения? Если игроку показывается предупреждение за чрезмерные споры с арбитром, то он видит перед собой не только желтую карточку, но и жест от судьи, который предлагает ему направиться и отдохнуть 10 минут в специальном штрафном боксе. В Англии это сравнили с наказаниями в регби, для россиян более понятной станет аналогия с хоккеем с мячом.

Если же футболист получает вторую карточку за спор, а с ней и красную, то по правилам игры отправляется в раздевалку.

В нынешнем сезоне эта система наказания будет введена во всех низших лигах, начиная с 5-й Национальной лиги у мужчин и 3-й у женщин, сообщает The Sun. А в случае успеха подобные изменения будут постепенно распространяться и на более высокие дивизионы.