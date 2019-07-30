В Москве стартовали съемки сериала "257 причин, чтобы жить"

В Москве стартовали съемки 13-серийной драмеди "257 причин, чтобы жить" с Полиной Максимовой в главной роли. Кроме Полины в жизнеутверждающей истории о девушке, которая, поборов смертельную болезнь, по-другому взглянула на жизнь, снимаются Егор Корешков, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская и другие. Режиссером киносериала стал Максим Свешников ("Отель Элеон", "Елки лохматые", "Филатов"). Генеральные продюсеры - белорус Виталий Шляппо ("Кухня", "СуперБобровы"), Эдуард Илоян, Ксения Собчак и другие.

По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) несколько лет вела борьбу с болезнью. Победив в этой неравной битве, девушка вдруг обнаружила, что… здоровая Женя никому не нужна. Героиня находит дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить. Теперь у нее есть шанс исполнить все свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей.

- Наш проект о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту и порой не бояться начать все сначала, - делится генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо. - Как только у нас возникла кандидатура Полины Максимовой, еще до проб я понял, что героиню мы нашли. Это очень талантливая актриса, которая хорошо владеет и комедийным жанром, и драматическим. Я уверен, что она сможет воплотить на экране такой сложный образ.

- В проекте меня зацепила история, сценарий, хорошо прописанные диалоги, тонкий юмор, актерский состав, режиссер, - рассказывает Полина Максимова. - Моя героиня берется претворять в жизнь свои мечты, которые помогали ей бороться с болезнью. В моей жизни никогда не было "второго рождения", поэтому мне особенно интересно играть эту историю.

- Мой герой - отец-одиночка, в прошлом успешный теннисист, ныне работающий тренером, - рассказывает Егор Корешков. - Циничный, спокойный и уверенный в себе. Зрителям может показаться, что он равнодушный человек, но на это у него есть свои причины. Наш проект - попытка разобраться в ценностях жизни, понять, насколько важно быть честным по отношению к себе. C Максимом Свешниковым мы уже работали ранее, а вот с Полиной Максимовой - впервые. Думаю, сериал получится очень интересным.