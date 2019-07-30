В Роскачестве рассказали, из чего делают корм для щенков

Роскачество исследовало сухой корм для щенков как отечественного, так и импортного производства. Как показали тестирования, корма двух брендов могут претендовать на получение государственного Знака качества. А в кормах трёх торговых марок обнаружили следы ГМО.

При этом отмечается, что в целом весь проверенный корм нетоксический и безопасен. В нем нет радионуклидов, тяжёлых металлов, антибиотиков, микотоксинов. Не нашли в нем и нарушений по микробиологии, консервантов и красителей. А вот следы пестицидов в кормах двух брендов присутствовали.

Что касается сбалансированности корма, в продукции одного бренда было больше белка, чем положено по стандарту Роскачества в соответствии с нормами FEDIAF, что нехорошо для щенков. Количество витаминов во всех кормах было оптимальным, в товаре одной торговой марки было недостаточно аминокислот.

Как отмечают эксперты Роскачества, недостаток аминокислот и белка в корме может задерживать развитие и рост щенков.