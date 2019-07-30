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Текст:   Ольга Игнатова 
08:02 30.07.2019

В России упростились покупка и продажа недвижимости

С 31 июля вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости. Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, с этого момента сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По действующему сейчас законодательству, если квартира или дом, которые продаются или покупаются, принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса не требуется. Но если правами на объект обладают сразу несколько человек, то такие сделки надо было удостоверять у нотариуса. Новый закон упрощает процедуру оформления сделок для участников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Сделки с недвижимостью защитят от мошенников

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

"Зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом", - поясняет эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным. При этом по желанию собственников долей любую сделку, как и прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.

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