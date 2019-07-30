Новости

На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью 17:08
ГАЗ выпустит новую "ГАЗель" 17:00
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал 16:58
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit 16:55
Федор Конюхов напишет в экспедиции картину Северного полюса 16:45
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста 16:41
В октябре в Ленинградской области начнет работу виртуальный концертный зал 16:26
В Сочи похитили 70 млн рублей, выделенных на ремонт санатория 16:21
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды 16:20
Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты" 16:20
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной 16:19
Москвичам расскажут, как выбрать безопасные овощи и фрукты 16:18
Суд вынес приговор членам банды, убившей астраханских полицейских 16:15
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору 16:12
В московском метро 79-летняя женщина упала под поезд 16:06
В Сети появился снимок уникальной вазовской "шестерки" 16:05
Правительство Беларуси определило экономические задачи на 2020 год 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
Челябинскому конгресс-холлу вновь потребовался инвестор 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 17:17
Рубрика: В мире

В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев

Текст: Александр Саможнев

Хакер взломал систему безопасности банка Capital One и завладел личными данными 100 миллионов американцев и шести миллионов канадцев. С этим учреждением вел дела президент Дональд Трамп, он держал там наличными пять миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
63 процента россиян оказались легкой добычей для хакеров

Взломщик получил доступ к домашним и электронным адресам, номерам телефонов, датам рождения, а также к банковским картам, кредитным историям и другой закрытой информации. Первыми тревогу забили в офисе банка в Вирджинии. Специалисты заметили неполадки в работе сети учреждения. В этой связи прибыли дополнительные силы, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. В результате расследования агенты ФБР арестовали в Сиэтле хакера Пейдж А. Томпсон по обвинению в компьютерном мошенничестве и взломе системы безопасности банка.

По версии следствия, нападение на банк было осуществлено в период с 12 марта по 17 июля. Хакер не успела продать заинтересованным лицам или воспользоваться в своих целях полученным массивом данных. Однако все обстоятельства дела предстоит еще подробно изучить. Преступления по такой статье караются тюремным сроком до пяти лет и штрафом в размере 250 тысяч долларов. Председатель правления банка Ричард Д. Фэрбэнк извинился перед клиентами. "Преступник пойман, ситуация находится под контролем. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки все исправить", - заверил управляющий.

В мире США Хакерские атаки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье