В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев

Хакер взломал систему безопасности банка Capital One и завладел личными данными 100 миллионов американцев и шести миллионов канадцев. С этим учреждением вел дела президент Дональд Трамп, он держал там наличными пять миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News.

Взломщик получил доступ к домашним и электронным адресам, номерам телефонов, датам рождения, а также к банковским картам, кредитным историям и другой закрытой информации. Первыми тревогу забили в офисе банка в Вирджинии. Специалисты заметили неполадки в работе сети учреждения. В этой связи прибыли дополнительные силы, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. В результате расследования агенты ФБР арестовали в Сиэтле хакера Пейдж А. Томпсон по обвинению в компьютерном мошенничестве и взломе системы безопасности банка.

По версии следствия, нападение на банк было осуществлено в период с 12 марта по 17 июля. Хакер не успела продать заинтересованным лицам или воспользоваться в своих целях полученным массивом данных. Однако все обстоятельства дела предстоит еще подробно изучить. Преступления по такой статье караются тюремным сроком до пяти лет и штрафом в размере 250 тысяч долларов. Председатель правления банка Ричард Д. Фэрбэнк извинился перед клиентами. "Преступник пойман, ситуация находится под контролем. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки все исправить", - заверил управляющий.