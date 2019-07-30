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Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки"

Новости
    30.07.2019, 15:50
Текст:   Алексей Литовченко

Два года томительного ожидания - и вот, наконец-то: первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" опубликован на официальном YouTube-канале BBC. Без указания даты премьеры - в подписи значится туманно-лаконичное "скоро", - но и на том спасибо.

Взбудораженные поклонники в комментариях вовсю ликуют, требуя срочно выдать Киллиану Мерфи "Оскара" - на основании приказа "Острых козырьков".

Фото: youtube.com
Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов"

Настроение ролика, заметим, тревожное. Открывается он кадрами, на которых Томми Шелби стоит на коленях посреди поля, а за его спиной висит распятый, не исключено, кто-то из его банды. Вслед за чем голос Киллиана Мерфи самоуверенно вопрошает: "Веревки принадлежат нам. Так кто нас теперь повесит, а?". На что актриса Софи Рандл, исполняющая роль сестры главного героя, парирует: "Никто тебя не повесит, Томми. Ты сам себя повесишь".

И все это сопровождается нарезкой мрачных кадров, венчающейся серией взрывов и фрагментом экспрессивной речи персонажа Сэма Клафлина. Причем последний играет Освальда Мосли - основателя Британского союза фашистов. Тогда как Томми Шелби в конце четвертого сезона, напомним, как раз подался в политику.

Всего, если верить создателю сериала Стивену Найту, запланировано семь сезонов. Ранее он заявлял, что грядущий будет "самым лучшим". Тома Харди мы, увы, больше не увидим, а среди новых лиц, помимо упомянутого Клафлина, появятся молодая звезда жанрового кино Аня Тейлор-Джой и Брайан Глисон, сын Брендана Глисона.

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