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Xiaomi представила микроволновку с W-Fi за 3700 рублей. Что она умеет

Текст:   Антон Благовещенский
30.07.2019,  
11:40
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Первого августа компания Xiaomi начнет продажи умной микроволновой печи, которая пополнит серию Mijia. Стоимость новинки в Китае составит 399 юаней, или чуть меньше 3700 рублей.

Печь с рабочим объемом 20 литров получила возможность голосового управления, в том числе через домашние умные колонки. Для связи с последними используется модуль Wi-Fi, при помощи которого микроволновка подключается к домашней беспроводной сети.

Управление печью от Xiaomi также возможно через фирменное приложение - доступна функция установки степени прогрева и других параметров. Там же владелец микроволновки может искать новые рецепты в интернете.

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Мощность устройства составляет 700 Вт, магнетрон используется японский - производства Toshiba. Печь поддерживает по умолчанию 26 предустановленных программ - три вида разморозки, быстрый разогрев, девять пользовательских режимов, режим стерилизации. Управление возможно и с помощью кнопок на лицевой панели, пишет Gizmochina.

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