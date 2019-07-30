Xiaomi представила микроволновку с W-Fi за 3700 рублей. Что она умеет

Первого августа компания Xiaomi начнет продажи умной микроволновой печи, которая пополнит серию Mijia. Стоимость новинки в Китае составит 399 юаней, или чуть меньше 3700 рублей.

#Xiaomi #Mijia

Today @Xiaomi launched the Mijia microwave oven, support smart App control, 20L capacity, priced at 399 yuan, sold on August 1.



The Mijia microwave oven supports voice control, flat plate speed heat and special classification thawing, and the capacity is 20L. pic.twitter.com/HC18ZTw4qI — Xiaomishka (@xiaomishka) July 29, 2019

Печь с рабочим объемом 20 литров получила возможность голосового управления, в том числе через домашние умные колонки. Для связи с последними используется модуль Wi-Fi, при помощи которого микроволновка подключается к домашней беспроводной сети.

Управление печью от Xiaomi также возможно через фирменное приложение - доступна функция установки степени прогрева и других параметров. Там же владелец микроволновки может искать новые рецепты в интернете.

Мощность устройства составляет 700 Вт, магнетрон используется японский - производства Toshiba. Печь поддерживает по умолчанию 26 предустановленных программ - три вида разморозки, быстрый разогрев, девять пользовательских режимов, режим стерилизации. Управление возможно и с помощью кнопок на лицевой панели, пишет Gizmochina.