За десять лет в Испании так и не раскрыли последнее убийство ЭТА

Прошло десять лет с того дня, когда баскская террористическая группировка ЭТА совершила в Испании последний теракт со смертельным исходом. Организация уже перестала существовать, однако до сих пор то преступление остается нераскрытым.

30 июля 2009 года этарровцы подорвали автомобиль с двумя гражданскими гвардейцами в Пальма-де-Майорке. Кстати, это был единственный случай, когда ЭТА убила кого-то на Балеарских островах. Схватить подрывника по горячим следам не удалось. Более того, за десять лет не удалось найти вообще ни одной зацепки, ни одна из версий так и не подтвердилась.

В настоящее время надежда возлагается на то, что бывшие члены группировки сами раскроют детали того нападения. После объявления о роспуске ЭТА власти потребовали от организации предоставить сведения о совершенных ею атаках. За почти 60 лет существования этарровцы совершили свыше 300 нападений. Большинство из них раскрыто, установить детали других за давностью лет часто не представляется возможным, а вероятность того, что виновный окажется на скамье подсудимых, и вовсе близка к нулю. Тем не менее дела остаются открытыми, а за помощью в их раскрытии испанцы обращаются и к своим зарубежным коллегам, в основном из Франции, где ЭТА также активно действовала.

Впрочем, неожиданные факты можно обнаружить в архивах и других стран. Так, совсем недавно выяснилось, что спецслужбы США обнаружили существование ЭТА за два года до того, как это сделали власти Испании. Группировка была образована в 1959 году, тогда же она попала в поле зрения американских агентов, работавших при консульстве США в Бильбао. Речь идет о взрыве, прогремевшем в редакции газеты Alertade Santander 25 октября 1959 года. К началу декабря факт существования новой террористической группировки уже не был секретом для США. А вот для испанских властей это оставалось тайной аж до июля 1961 года, когда этарровцы, объявившие своей целью создание независимого государства, сожгли флаги Испании и попытались напасть на поезд с франкистами, следовавший в Сан-Себастьян.

Примечательно, что о своих наблюдениях Вашингтон так и не сообщил Мадриду, в то же время США построили военную базу в Наварре, чтобы обезопасить себя от ЭТА. Как отмечают современные историки, это доказывает, что отношения между властями США и испанским диктатором Франсиско Франко были ограничены дипломатической и военной сферой. Впрочем, надо помнить, что в тот момент ЭТА считалась не столько террористической группировкой, сколько организацией, боровшейся, пусть и силовыми методами, с диктатурой. И в первые годы испанская полиция не воспринимала ее всерьез, серьезной угроза она была признана лишь в 1968 году, когда в результате атаки погибли два стража порядка.

С тех пор ЭТА совершила свыше сотни терактов, в результате которых погибли более 800 человек. В Испании последним стал тот самый подрыв, унесший жизни двух гражданских гвардейцев, до сих пор не раскрытый. А вообще последней жертвой группировки стал французский жандарм, убитый в марте 2010 года.

После этого ЭТА совершила еще несколько бескровных нападений, и, в конце концов, ее деятельность сошла на нет. В мае 2018 года группировка объявила о своем роспуске. В распространенном письме отмечается, что "ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию, в связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность". Таким образом, завершился процесс, инициированный в 2010 году, чтобы начать новый политический цикл в Стране Басков.

Правда, после МВД пообещало продолжить преследовать террористов и посадить всех причастных к нападениям вне зависимости от срока давности преступления (на чем особенно настаивают в Ассоциации жертв терроризма). Но случаи задержания кого-либо можно перечислить по пальцам.

Впрочем, отношение к бывшим членам группировки все же изменилось в последние годы, особенно после отказа ЭТА от вооруженной борьбы и заявления о прекращении террористической деятельности в октябре 2011 года. В 2013 году была отменена "доктрина Парота", благодаря которой власти Испании могли продлевать содержание под стражей причастных к деятельности организации. В итоге количество бывших этарровцев, находящихся в тюрьмах, сократилось за семь лет более чем в два раза. В 2011 году их было 703, сейчас же только 297. Из них 243 отбывают наказание в Испании, 53 - во Франции и один в Португалии. При этом все, находившиеся в тюрьмах других европейских или латиноамериканских стран, либо были переданы испанским властям, либо выпущены на свободу.