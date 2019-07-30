Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы властей Украины "бороться за умы" русскоязычной аудитории по всему миру путем создания специального телеканала. О такой задумке ранее рассказал заместитель главы администрации президента республики Кирилл Тимошенко.

У себя в Facebook Захарова написала о "безумии происходящего".

Дипломат отметила, что правительство Украины собирается выделять деньги на то, чтобы переубеждать в чем-то зрителей - носителей языка, который в самой республике, согласно новому законодательству, отныне разрешается использовать "только для частного общения и религиозных обрядов". В комментариях к посту Марии Захаровой на эту тему разгорелась живая дискуссия, пользователи стали предполагать, на какие темы собирается вещать будущий канал. "Может, "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" будут транслировать", - пошутила представитель МИД.