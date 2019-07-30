Закон об идентификации пользователей e-mail планируют принять до конца года

О том, что документ может быть принят в рамках осенней сессии, журналистам сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он и другие сенаторы в начале прошлой недели предложили ввести процедуру идентификации для российских пользователей электронной почтой. Другая идея - возложить на соответствующие сервисы обязанность по ограничению пересылки сообщений с запрещенной в РФ информацией.

Клишас и его коллеги заявили, что такие новшества позволят значительно снизить число ложных террористических сообщений. Кроме того, это создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, добавили авторы.

Идентификацию пользователей авторы предложили осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации. Такие договоры должны будут заключить организаторы сервисов электронной почты с операторами связи. Точный порядок идентификации, согласно законопроекту, установит кабмин.

Клишас считает, что данный документ не нарушит тайну переписки. По его словам, закон чрезвычайно прост и написан в интересах граждан.

Законодатели готовы разъяснить свою позицию экспертному сообществу и, если понадобится, проработать с ним детали.