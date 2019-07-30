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30.07.2019 16:46
Рубрика: Власть

Закон об идентификации пользователей e-mail планируют принять до конца года

Текст: Татьяна Замахина
Уже в этом году может быть принят закон, который разрешит пользоваться электронной почтой в России только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, что документ может быть принят в рамках осенней сессии, журналистам сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он и другие сенаторы в начале прошлой недели предложили ввести процедуру идентификации для российских пользователей электронной почтой. Другая идея - возложить на соответствующие сервисы обязанность по ограничению пересылки сообщений с запрещенной в РФ информацией.

Фото: depositphotos.com
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Клишас и его коллеги заявили, что такие новшества позволят значительно снизить число ложных террористических сообщений. Кроме того, это создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, добавили авторы.

Идентификацию пользователей авторы предложили осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации. Такие договоры должны будут заключить организаторы сервисов электронной почты с операторами связи. Точный порядок идентификации, согласно законопроекту, установит кабмин.

Клишас считает, что данный документ не нарушит тайну переписки. По его словам, закон чрезвычайно прост и написан в интересах граждан.

Законодатели готовы разъяснить свою позицию экспертному сообществу и, если понадобится, проработать с ним детали.

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