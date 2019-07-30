Смартфон может обладать информацией о банковском счете своего владельца и совершать платежи. Именно это обстоятельство побуждает злоумышленников изобретать новые средства получения секретных данных с мобильных устройств, а с их помощью и контроль над банковским счетом своей жертвы. По мнению экспертов, абсолютной защиты от вирусных атак нет, но разумные меры предосторожности существенно снижают риски потерять свой электронный кошелек.

Опасен с вашего разрешения

Наиболее опасным для банковских мобильных приложений на сегодняшний день является тип вирусов Spyware. Они крадут данные и отправляют их своим создателям, которые в считанные минуты смогут получить контроль над банковским счетом своей жертвы. Их коллекция регулярно пополняется. Так, в июле этого года, по сообщению журнала Forbes, появилась версия вируса-трояна BianLian, которая может красть данные из банковских приложений мобильных устройств.

Детальный анализ вируса показал, что информацию он способен похищать с помощью скриншотов (снимков) экрана устройства, притворяясь программой для людей с ограниченными возможностями. Но вред он может нанести только в том случае, если сам пользователь разрешит ему доступ к фотофункциям смартфона. Если такое разрешение получено, то контроль за электронным кошельком может быть утерян.

- Защита мобильного устройства от вирусных программ - это в первую очередь внимательность его владельца, - пояснил руководитель направления "Информационная безопасность" компании "Эр-Телеком" Михаил Терешков. - Вирусы, как правило, маскируются под легальные программы, но внимательный человек разоблачит их достаточно легко. Так, например, если программа "Фонарик", которая использует для освещения вспышку смартфона, вдруг запросит у вас разрешение на доступ к списку контактов, это должно вызвать у вас подозрение. Не исключено, что скачанное вами из неофициального магазина приложение может содержать вирус. И лучше его удалить.

По словам эксперта, доступные пользователям платные и бесплатные антивирусные программы не являются 100-процентной гарантией защиты мобильного устройства. Пробелы в безопасности своих программных продуктов закрывают сами разработчики приложений. Для получения свежих исправлений не нужно запрещать своему мобильному устройству скачивать легальные обновления и регулярно их устанавливать.

Банки защищаются

Банки стараются защитить своих клиентов от мошенников и с этой целью разрабатывают новые "умные" инструменты, затрудняющие злоумышленникам доступ к управлению электронным кошельком.

- Чтобы защитить денежные средства своих клиентов, банки сегодня предпринимают дополнительные меры, например внедряют новые антифрод-системы, - рассказывает начальник отдела информационной безопасности банка "Урал - ФД" Александр Ропперт. - Они предназначены для предотвращения мошеннических операций. В режиме реального времени система проверяет каждый платеж, прогоняя информацию через десятки, а порой и сотни фильтров. Но защитные системы банков бессильны перед так называемой социальной инженерией (формой гипноза). Используя различные психологические приемы, злоумышленники вынуждают клиентов сообщать логины и пароли от своего интернет-банка, а также одноразовые пароли для совершения покупок в интернете. У киберпреступников в этом плане большой арсенал методов. Так, например, они могут представляться налоговыми инспекторами и требовать деньги для погашения несуществующей задолженности или войти в образ сотрудника финансовой организации и запросить пин-коды банковской карты.

Но и социальной инженерии мошенников, по мнению эксперта, можно успешно противостоять, если помнить некоторые элементарные правила. Так, банк никогда не потребует от клиента сообщить CVV-код банковской карты, кодовое слово или код из SMS-сообщения, а сотрудник финансовой организации никогда не попросит подойти к банкомату и совершить какие-либо действия со счетом.

При этом владельцу банковской карты всегда стоит обращать внимание на подозрительные списания средств со своего счета. Иногда злоумышленники, получившие доступ к мобильному клиенту банка, маскируют свои транзакции под бытовые покупки, которые клиент банка совершает в одних и тех же магазинах.

Выбор требует жертв

На сегодняшний день в мире мобильных устройств распространены преимущественно две операционные системы: Android и iOS. На долю первой приходится 81,7 процента пользователей, а на долю второй - 17,9 процента. Именно смартфоны, работающие на системе Android, чаще всего становятся объектом атак вирусных программ. Причина этого явления кроется не только в более широком распространении программной оболочки с зеленым роботом.

Пользователи Android могут устанавливать на свой смартфон приложения не только из официального магазина программ Google Play, но и из любых источников в интернете. При этом практически на каждом мобильном устройстве в настройках отключена возможность такой установки, но при желании ее можно включить. То есть производитель позволяет потребителю рискнуть на его усмотрение.

У операционной системы iOS иные правила: установить можно только те программы, которые размещены в официальном магазине приложений App Store. Такой подход существенно ограничивает пользователей в выборе программного обеспечения, но взамен повышает безопасность использования мобильного устройства.

Есть в iOS и другие средства борьбы с вирусными атаками. Одно из них - sandboxing (песочница). Эта утилита внимательно наблюдает за работой приложений и не позволяет им получить доступ к другим программам. При этом практически во всех приложениях iOS изначально исключена функция доступа к правам администратора мобильного устройства. Поэтому нельзя самостоятельно изменять системные настройки и кардинально перестраивать работу смартфона.

Soft-гигиена

Впрочем, даже многоуровневая защита разработчиков iOS не может на 100 процентов гарантировать владельцу смартфона защиту от вирусов, ведь вредоносные программы могут попасть в мобильник через интернет-браузер.

По мнению экспертов управления "К" ГУ МВД России по Пермскому краю, безопасность мобильного устройства во многом зависит от характера его использования при осуществлении доступа к сетевым ресурсам. Если владелец смартфона не соблюдает "интернет-гигиену", то есть регулярно посещает порносайты и открывает подозрительные SMS, то проблемы не заставят себя долго ждать. При этом зараженное мобильное устройство может стать опасным не только для его владельца, но и для всех абонентов в его списке контактов.

Достаточно часто вирусы, распространяющиеся от пользователя к пользователю, похищают не только данные мобильных банковских приложений, но и файлы, распространение которых может в дальнейшем вызвать негативные последствия. Это могут быть, например, фото интимного характера и другие документы, как-либо компрометирующие своих владельцев. За "молчание" злоумышленники потребуют круглую сумму.

Избежать потери информации можно с помощью надежного носителя, который не связан с сетевыми ресурсами. Это может быть флешка или внешний диск компьютера. Мобильное устройство, каким бы размером памяти оно ни обладало, в списке надежных хранителей информации не значится.

Конкретно

Самые опасные вирусы для мобильных устройств

Triada. Незаметно внедряется на смартфон и передает данные своим владельцам. В ответ получает инструкции, как установить контроль за системными приложениями и какую информацию необходимо похитить.

BianLian. Внедряется на смартфон под видом легальной программы. Ориентирован на кражу информации мобильных банковских приложений с помощью скриншотов экрана устройства.

Marcher. Проникает в смартфон вместе с зараженным приложением. Умеет подменять страницы мобильных приложений банков и таким образом похищает логины и пароли.

Loki. Каскад вирусов: первый скачивает второго, второй третьего и так далее. Подменяет собой часть операционной системы и полностью контролирует смартфон. Используется для накрутки посещаемости сайтов и транслирования рекламы.