У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Кому светит ваш "Фонарик"

Текст:   Алексей Трапезников
04.08.2019,  
05:00
Российская газета - Неделя № 167(7925)
Смартфон может обладать информацией о банковском счете своего владельца и совершать платежи. Именно это обстоятельство побуждает злоумышленников изобретать новые средства получения секретных данных с мобильных устройств, а с их помощью и контроль над банковским счетом своей жертвы. По мнению экспертов, абсолютной защиты от вирусных атак нет, но разумные меры предосторожности существенно снижают риски потерять свой электронный кошелек.
Зараженное мобильное устройство может стать опасным для всех абонентов в списке контактов. Фото: Марина Волосевич. Фото: iStock
Фото: iStock

Опасен с вашего разрешения

Наиболее опасным для банковских мобильных приложений на сегодняшний день является тип вирусов Spyware. Они крадут данные и отправляют их своим создателям, которые в считанные минуты смогут получить контроль над банковским счетом своей жертвы. Их коллекция регулярно пополняется. Так, в июле этого года, по сообщению журнала Forbes, появилась версия вируса-трояна BianLian, которая может красть данные из банковских приложений мобильных устройств.

Фото: Google
Смартфонами Google Pixel 4 можно будет управлять без касаний руками

Детальный анализ вируса показал, что информацию он способен похищать с помощью скриншотов (снимков) экрана устройства, притворяясь программой для людей с ограниченными возможностями. Но вред он может нанести только в том случае, если сам пользователь разрешит ему доступ к фотофункциям смартфона. Если такое разрешение получено, то контроль за электронным кошельком может быть утерян.

- Защита мобильного устройства от вирусных программ - это в первую очередь внимательность его владельца, - пояснил руководитель направления "Информационная безопасность" компании "Эр-Телеком" Михаил Терешков. - Вирусы, как правило, маскируются под легальные программы, но внимательный человек разоблачит их достаточно легко. Так, например, если программа "Фонарик", которая использует для освещения вспышку смартфона, вдруг запросит у вас разрешение на доступ к списку контактов, это должно вызвать у вас подозрение. Не исключено, что скачанное вами из неофициального магазина приложение может содержать вирус. И лучше его удалить.

По словам эксперта, доступные пользователям платные и бесплатные антивирусные программы не являются 100-процентной гарантией защиты мобильного устройства. Пробелы в безопасности своих программных продуктов закрывают сами разработчики приложений. Для получения свежих исправлений не нужно запрещать своему мобильному устройству скачивать легальные обновления и регулярно их устанавливать.

Банки защищаются

Банки стараются защитить своих клиентов от мошенников и с этой целью разрабатывают новые "умные" инструменты, затрудняющие злоумышленникам доступ к управлению электронным кошельком.

Фото: Samsung
Samsung предлагает обменять старые iPhone на свои новые смартфоны

- Чтобы защитить денежные средства своих клиентов, банки сегодня предпринимают дополнительные меры, например внедряют новые антифрод-системы, - рассказывает начальник отдела информационной безопасности банка "Урал - ФД" Александр Ропперт. - Они предназначены для предотвращения мошеннических операций. В режиме реального времени система проверяет каждый платеж, прогоняя информацию через десятки, а порой и сотни фильтров. Но защитные системы банков бессильны перед так называемой социальной инженерией (формой гипноза). Используя различные психологические приемы, злоумышленники вынуждают клиентов сообщать логины и пароли от своего интернет-банка, а также одноразовые пароли для совершения покупок в интернете. У киберпреступников в этом плане большой арсенал методов. Так, например, они могут представляться налоговыми инспекторами и требовать деньги для погашения несуществующей задолженности или войти в образ сотрудника финансовой организации и запросить пин-коды банковской карты.

Но и социальной инженерии мошенников, по мнению эксперта, можно успешно противостоять, если помнить некоторые элементарные правила. Так, банк никогда не потребует от клиента сообщить CVV-код банковской карты, кодовое слово или код из SMS-сообщения, а сотрудник финансовой организации никогда не попросит подойти к банкомату и совершить какие-либо действия со счетом.

При этом владельцу банковской карты всегда стоит обращать внимание на подозрительные списания средств со своего счета. Иногда злоумышленники, получившие доступ к мобильному клиенту банка, маскируют свои транзакции под бытовые покупки, которые клиент банка совершает в одних и тех же магазинах.

Выбор требует жертв

На сегодняшний день в мире мобильных устройств распространены преимущественно две операционные системы: Android и iOS. На долю первой приходится 81,7 процента пользователей, а на долю второй - 17,9 процента. Именно смартфоны, работающие на системе Android, чаще всего становятся объектом атак вирусных программ. Причина этого явления кроется не только в более широком распространении программной оболочки с зеленым роботом.

Фото: Xiaomi
Xiaomi намекнула на следующий суперсмартфон Redmi Note 8

Пользователи Android могут устанавливать на свой смартфон приложения не только из официального магазина программ Google Play, но и из любых источников в интернете. При этом практически на каждом мобильном устройстве в настройках отключена возможность такой установки, но при желании ее можно включить. То есть производитель позволяет потребителю рискнуть на его усмотрение.

У операционной системы iOS иные правила: установить можно только те программы, которые размещены в официальном магазине приложений App Store. Такой подход существенно ограничивает пользователей в выборе программного обеспечения, но взамен повышает безопасность использования мобильного устройства.

Есть в iOS и другие средства борьбы с вирусными атаками. Одно из них - sandboxing (песочница). Эта утилита внимательно наблюдает за работой приложений и не позволяет им получить доступ к другим программам. При этом практически во всех приложениях iOS изначально исключена функция доступа к правам администратора мобильного устройства. Поэтому нельзя самостоятельно изменять системные настройки и кардинально перестраивать работу смартфона.

Soft-гигиена

Впрочем, даже многоуровневая защита разработчиков iOS не может на 100 процентов гарантировать владельцу смартфона защиту от вирусов, ведь вредоносные программы могут попасть в мобильник через интернет-браузер.

Фото: iStock
25 млн смартфонов заразились вирусом "Агент Смит"

По мнению экспертов управления "К" ГУ МВД России по Пермскому краю, безопасность мобильного устройства во многом зависит от характера его использования при осуществлении доступа к сетевым ресурсам. Если владелец смартфона не соблюдает "интернет-гигиену", то есть регулярно посещает порносайты и открывает подозрительные SMS, то проблемы не заставят себя долго ждать. При этом зараженное мобильное устройство может стать опасным не только для его владельца, но и для всех абонентов в его списке контактов.

Достаточно часто вирусы, распространяющиеся от пользователя к пользователю, похищают не только данные мобильных банковских приложений, но и файлы, распространение которых может в дальнейшем вызвать негативные последствия. Это могут быть, например, фото интимного характера и другие документы, как-либо компрометирующие своих владельцев. За "молчание" злоумышленники потребуют круглую сумму.

Избежать потери информации можно с помощью надежного носителя, который не связан с сетевыми ресурсами. Это может быть флешка или внешний диск компьютера. Мобильное устройство, каким бы размером памяти оно ни обладало, в списке надежных хранителей информации не значится.

Конкретно

Самые опасные вирусы для мобильных устройств

Triada. Незаметно внедряется на смартфон и передает данные своим владельцам. В ответ получает инструкции, как установить контроль за системными приложениями и какую информацию необходимо похитить.

Фото: iStock
Переписка в WhatsApp оказалась опасной из-за вируса

BianLian. Внедряется на смартфон под видом легальной программы. Ориентирован на кражу информации мобильных банковских приложений с помощью скриншотов экрана устройства.

Marcher. Проникает в смартфон вместе с зараженным приложением. Умеет подменять страницы мобильных приложений банков и таким образом похищает логины и пароли.

Loki. Каскад вирусов: первый скачивает второго, второй третьего и так далее. Подменяет собой часть операционной системы и полностью контролирует смартфон. Используется для накрутки посещаемости сайтов и транслирования рекламы.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: iStock
WhatsApp сменит название - в нем будет три слова 03.08.2019
Lenovo представила сразу четыре новые модели смартфонов 01.08.2019
Xiaomi официально снизила цены на смартфоны Redmi 01.08.2019
безопасность
Фото: Amazfit
Можно брать. В продажу поступили стильные часы Xiaomi дешевле 9800 рублей 02.08.2019
Аналитики Google нашли несколько уязвимостей в iOS 31.07.2019
Взрыв iPhone во время ремонта попал на видео 30.07.2019
вирусы
Фото: Epic Games Store
Alan Wake и For Honor в течение недели можно получить бесплатно и навсегда 02.08.2019
Переписка в WhatsApp оказалась опасной из-за вируса 11.07.2019
Как избежать замаскированной под письма вирусной атаки 24.06.2019