Первого августа, после объявления войны Германией, Российская империя вступила в Первую мировую. В этот день в России отдают дань памяти всем погибшим. За минувшие со столетнего юбилея в 2014 году пять лет у нас появилось более 100 памятников и памятных знаков, посвященных "забытой" войне. К ним будут возложены венки. Более-менее сложился отсутствовавший до сих пор ареопаг героев, ежегодно проходит фестиваль реконструкции в Калининградской области. Состоятся памятные мероприятия и во Франции, где за тот же срок было открыто семь мемориалов, посвященных Русскому экспедиционному корпусу.

Впрочем, вряд ли всего этого достаточно, чтобы вернуть эту войну в историческую память европейцев и россиян. Точно усвоив, что "на Западном фронте без перемен", о Восточном фронте Первой мировой на улицах западных городов не знают почти ничего. Но как выясняется через соцопросы, мы не образованней. По данным ВЦИОМ, о том, что войну начала Австро-Венгерская империя, знает только 9 процентов наших сограждан. 37 процентов уверены, что виновата Германия. Два процента - зачинщицей назвали Британию, по одному - США, Сербию и даже Японию. А половина честно призналась: "Не знаю!"

За пять последних лет у нас появилось более 100 памятников и памятных знаков, посвященных "забытой" Первой мировой. К ним будут возложены венки

Между тем в войну было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 государств, две трети мира, напоминают историки, собравшиеся в канун памятной даты на круглый стол, посвященный "белым пятнам" истории Первой мировой.

Итак, к началу войны Россия входит в пятерку сильнейших стран мира, темпы ее роста - 10 процентов. На войну мобилизовано 15 миллионов человек. Но при этом государство не может справиться с воровством и взяточничеством. Народ живет ужасно: в 1916 году по стране прокатилось 100 бабьих бунтов и правительство, показав свое бессилие, сделало попытку послать в деревни войска…

Отвечая на вопрос, готова ли была Россия к войне, старший научный сотрудник НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Алпеев цитирует известную фразу о том, что "Генералы готовятся к прошедшей войне". По его мнению, несмотря на то, что после Русско-японской войны Россия и пыталась модернизировать армию, все же сильно отставала от будущего противника. Например, по уровню оснащения войск тяжелой артиллерией, слабой прослойкой среднего командного состава, тех самых унтеров, на плечи которых ложилась главная офицерская работа. Страна в отличие от своих союзников и противников, не смогла перестроить под большую войну и свою экономику, что привело, в частности, к снарядному голоду уже через год военных действий.

Но только ли экономика всему виной? К началу Первой мировой 80 процентов населения страны было крестьянским, 70 процентов - абсолютно безграмотным, вступает в разговор старший научный сотрудник Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований Игорь Гребенкин. "Большинство населения отчуждено от политических задач государства, не понимает, зачем нужно воевать", - размышляет ученый.

Он не разделяет распространенную точку зрения, что война вызвала подъем патриотизма. Патриотизм был тот самый, паркетный, который так язвительно описывал Толстой в "Войне и мир". "Когда сотни, может быть, даже и тысячи хорошо одетых городских жителей несут транспаранты, на которых написано: "Веди нас, Государь!", мне что-то подсказывает, что они не пойдут записываться после этого добровольцами, а рассядутся по кухмистерским и ресторанам и будут обсуждать, какие победы нас ждут в ближайшем будущем.

А кому жертвовать жизнью? А вот этим бородатым крестьянам, которые не точно понимают, почему и за что они должны воевать". Историк считает, что в 1917 году, как только случился политический переворот, все негативные тенденции, которые были связаны с отсутствием в народе большого гражданского чувства, дали о себе знать. Впрочем, судя по всему, мотивации воевать не было и у противника. Православная и католическая пасхи в 1915 году совпали, напоминает старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории Сергей Нелипович, немцы и русские вместе хоронили своих убитых и поминали их.

Существовал огромный зазор между красивыми словами о единстве нации и царя в начале войны, и тем, что было в реальности, убежден и главный специалист научного отдела РВИО Константин Пахалюк: "В обществе было принято говорить о единстве, и когда раненые прибывали в Москву, их забрасывали цветами, даже кинули в раненого арбузом. Массово устраивали домашние лазареты и пытались заполучить туда хотя бы парочку военных, лучше офицеров. Всем хорошо известно, что императрица с дочерями работали сестрами милосердия, но мало кому о том, что начальник санитарного поезда пытался отбирать тех солдат, которые выглядят не так ужасно, чтобы не травмировать психику августейших персон".