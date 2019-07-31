Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 33340 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 1, ст. 12; N31, ст. 3436; 2009, N 52, ст. 6450; 2014, N 26, ст. 3404; 2015, N 10, ст. 1393; N 18, ст. 2615; 2016, N 49, ст. 6844; 2018, N 32, ст. 5094) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.";

2) в абзаце третьем слова ", а также при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции" исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин