Новости

В Швейцарии обнаружено тайное захоронение принцессы кельтов 19:10
Вологодская область приняла вторую сельскую Лимпиаду 19:08
На Кубани СК возбудил дело по факту навала танкера на причал 19:02
Посольство РФ в Киеве не получало уведомление об аресте танкера 19:01
Найдена 2777-летняя усыпальница правителей Урарту 18:50
В России начали тестировать беспилотную "ГАЗель" 18:48
Посольство РФ прокомментировало отказ Голландии приобщить новые данные по MH17 18:37
Джонсон отказывается от контактов без уступок со стороны Еврокомиссии 18:36
В Самаре загорелись частные дома на площади 1,8 тысячи кв метров 18:30
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине 18:28
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров 18:23
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино 18:21
В Дагестане работницы столовой пойдут под суд после отравления детей 18:08
В Сочи задержали приезжих фальшивомонетчиков 18:01
УАЗ выпустит "Патриот" с "автоматом" в ограниченном количестве 18:00
В Словакии обнаружены следы присутствия человека, которым тысячи лет 17:53
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест 17:52
ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменились 17:49
В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля 17:43
На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
Минск и Ташкент нацелены на развитие продвинутых форм сотрудничества 17:15
В Приамурье начальник тыла УМВД арестован по подозрению во взятке 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 203-ФЗ "О внесении изменения в статью 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части совершенствования парламентского контроля"

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Документ является поправкой к

Бюджетный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в абзац третий пункта 2 статьи 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 31, ст. 4185; 2013, N 31, ст. 4191; 2014, N 48, ст. 6664) изменение, дополнив его предложением следующего содержания: "Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации в случае заключения соглашения представительным органом муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о передаче ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Проекты
Родина
Родина
Как из Авачинской бухты 165 лет назад прогнали захватчиков
Кинократия
Кинократия
В российский прокат вышел индийский блокбастер "Робот 2.0"