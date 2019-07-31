Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в абзац третий пункта 2 статьи 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 31, ст. 4185; 2013, N 31, ст. 4191; 2014, N 48, ст. 6664) изменение, дополнив его предложением следующего содержания: "Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации в случае заключения соглашения представительным органом муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о передаче ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.".

Президент Российской Федерации В. Путин