Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившей силу части 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2; N28, ст. 2886; 2004, N27, ст. 2711; N 34, ст. 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N31, ст. 3436; N45, ст. 4628; N50, ст. 5279; 2007, N23, ст. 2691; N31, ст. 3991; N45, ст. 5417; 2008, N30, ст. 3616; N48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6237; 2009, N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731, 5737; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; N49, ст. 7014; N50, ст. 7359; 2012, N31, ст. 4334; N53, ст. 7596, 7619; 2013, N 23, ст. 2889; N 30, ст. 4031, 4048; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 23, ст. 2938; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 17, 32; N 48, ст. 6684, 6692; 2016, N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175; N49, ст. 6844; 2017, N1, ст. 4; N11, ст. 1534; N30, ст. 4441; N45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7315, 7318; 2018, N 1, ст. 50; N 18, ст. 2565, 2568; N 24, ст. 3410; N 45, ст. 6847; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8419; 2019, N 16, ст. 1826) следующие изменения:

1) в подпункте 3:

а) в абзаце пятом слово "расчетов" заменить словом "переводов";

б) абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

размещение указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;";

в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;

2) дополнить подпунктом 3[2] следующего содержания:

"3[2]) осуществление банками и банком развития - государственной корпорацией следующих операций:

исполнение банковских гарантий (выдача и аннулирование банковской гарантии, подтверждение и изменение условий указанной гарантии, платеж по указанной гарантии, оформление и проверка документов по этой гарантии);

выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы "клиент - банк", включая предоставление программного обеспечения и обучение обслуживающего указанную систему персонала;

получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых премий (страховых взносов), уплаченных банком по договорам страхования, в том числе по договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности указанных заемщиков, по договорам страхования имущества, являющегося обеспечением обязательств заемщика (залогом), и иным видам страхования, в которых банк является страхователем;".

Статья 2

Часть 3 статьи 3 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 343-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7315) признать утратившей силу.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В.Путин