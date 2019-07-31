Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N443-Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 1 слова "элемента планировочной структуры (при необходимости), элемента улично-дорожной сети" заменить словами "элемента улично-дорожной сети и (или) наименование элемента планировочной структуры (при необходимости)";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок или другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской Федерации перечнем объектов адресации;";

2) в статье 4:

а) в части 1 слова "со статусом "архивная информация" исключить;

б) в части 3 слово "только" исключить;

3) в статье 5:

а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) устанавливает перечень объектов адресации.";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "и способы" заменить словами ", способы и формы";

пункт 2 дополнить словами "и ее возврата в случае ошибочного внесения или внесения в большем размере, чем предусмотрено установленным размером платы";

в) в части 3:

в абзаце первом слова "Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) размещают сведения об адресах в государственном адресном реестре в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.";

4) в статье 6:

а) в части 1 слова "Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя";

б) дополнить частью 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости федеральный орган исполнительной власти или действующее на основании решения указанного органа подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение в порядке, установленном порядком межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, в срок не позднее трех рабочих дней со дня осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, сведения об адресе которого размещены в государственном адресном реестре, а также со дня снятия с государственного кадастрового учета недвижимого имущества объекта недвижимости или исключения из Единого государственного реестра недвижимости сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", направляет оператору федеральной информационной адресной системы сведения об этом. В течение одного рабочего дня со дня поступления таких сведений оператор федеральной информационной адресной системы размещает их в государственном адресном реестре.";

5) в статье 7:

а) в части 4 слова "Москвы или Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя";

б) в части 5 слова "Москвы или Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя";

6) в статье 8:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "При написании адреса органами государственной власти, органами местного самоуправления обеспечивается соблюдение установленных Правительством Российской Федерации требований к структуре адреса.";

б) в части 3 слово "оператора" исключить, после слов "сети "Интернет" дополнить словами ", определенном оператором федеральной информационной адресной системы,";

7) в статье 9:

а) в части 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя обязаны:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра проверить достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах и при необходимости внести изменения в указанные сведения;";

в пункте 3 слова "Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя";

б) в части 4 слова "Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя";

в) в части 6 слова "Москвы или Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя".

Президент Российской Федерации В. Путин