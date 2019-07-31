Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 222-ФЗ "О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в абзац второй части 5 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 26, ст. 3089; 2011, N 30, ст. 4591; 2017, N 31, ст. 4812) изменение, изложив его в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин