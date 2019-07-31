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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 249-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2003, N 52, ст. 5037; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; 2014, N 40, ст. 5317; 2016, N 1, ст. 23; N 26, ст. 3860; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4761) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) пункт 8 части первой признать утратившим силу;

б) часть третью дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) выдача банковских гарантий.";

2) в части первой статьи 5[1] слова "пунктами 2, 7, 7[1] - 7[3] и 8 части первой статьи 5" заменить словами "пунктами 2, 7, 7[1] - 7[3] части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, а также сделки, предусмотренные пунктом 8 части третьей статьи 5".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2003, N2, ст. 167; 2004, N45, ст. 4377; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4761; 2019, N 18, ст. 2204; N 23, ст. 2907) следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 11 слова ", за исключением порядка выдачи банкам и иным кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, иных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, порядок которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с федеральными законами" исключить;

2) пункт 4 статьи 15 признать утратившим силу;

3) пункт 3 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок выдачи кредитным организациям лицензий, предоставляющих право на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 45, ст. 6335; 2012, N 26, ст. 3438; 2014, N 30, ст. 4241; 2015, N 27, ст. 3976; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4293; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 38; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 13 части 4 дополнить словами ", а также вправе осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) и юридических лиц (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся хозяйственными обществами и признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ";

б) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;

в) часть 10 дополнить пунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]) выдавать банковские гарантии юридическим лицам, участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ, и (или) юридическим лицам, признаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации контролирующими или подконтрольными лицами юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ, институтам развития, а также на основании решений наблюдательного совета ВЭБ.РФ иным юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;";

2) часть 4 статьи 4 после слов "в качестве" дополнить словами "управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа другого юридического лица,";

3) в пункте 7 части 1 статьи 12 слово "назначает" заменить словами "определяет количественный состав правления ВЭБ.РФ, назначает";

4) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правление ВЭБ.РФ является коллегиальным исполнительным органом ВЭБ.РФ. В состав правления ВЭБ.РФ входят председатель ВЭБ.РФ по должности и члены правления ВЭБ.РФ. Количественный состав правления ВЭБ.РФ определяется наблюдательным советом ВЭБ.РФ. Председатель ВЭБ.РФ руководит работой правления ВЭБ.РФ.";

б) в части 3 слова "работают во ВЭБ.РФ" заменить словами "работают в ВЭБ.РФ";

5) статью 21 дополнить частью 2[1] следующего содержания:

"2[1]. ВЭБ.РФ вправе в период до 31 декабря 2024 года осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ, являющихся некредитными финансовыми организациями.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 1, 2, подпункты "б" и "в" пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

3. В связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона внесение изменений в уставы кредитных организаций и замена выданных им лицензий на осуществление банковских операций, в которых указана банковская операция по выдаче банковских гарантий, не требуются.

Президент Российской Федерации В. Путин

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