Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 249-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2003, N 52, ст. 5037; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; 2014, N 40, ст. 5317; 2016, N 1, ст. 23; N 26, ст. 3860; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4761) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) пункт 8 части первой признать утратившим силу;

б) часть третью дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) выдача банковских гарантий.";

2) в части первой статьи 5[1] слова "пунктами 2, 7, 7[1] - 7[3] и 8 части первой статьи 5" заменить словами "пунктами 2, 7, 7[1] - 7[3] части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, а также сделки, предусмотренные пунктом 8 части третьей статьи 5".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2003, N2, ст. 167; 2004, N45, ст. 4377; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4761; 2019, N 18, ст. 2204; N 23, ст. 2907) следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 11 слова ", за исключением порядка выдачи банкам и иным кредитным организациям лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, иных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, порядок которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с федеральными законами" исключить;

2) пункт 4 статьи 15 признать утратившим силу;

3) пункт 3 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок выдачи кредитным организациям лицензий, предоставляющих право на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 45, ст. 6335; 2012, N 26, ст. 3438; 2014, N 30, ст. 4241; 2015, N 27, ст. 3976; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4293; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 38; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 13 части 4 дополнить словами ", а также вправе осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) и юридических лиц (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций), являющихся хозяйственными обществами и признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ";

б) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;

в) часть 10 дополнить пунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]) выдавать банковские гарантии юридическим лицам, участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ, и (или) юридическим лицам, признаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации контролирующими или подконтрольными лицами юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ, институтам развития, а также на основании решений наблюдательного совета ВЭБ.РФ иным юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;";

2) часть 4 статьи 4 после слов "в качестве" дополнить словами "управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа другого юридического лица,";

3) в пункте 7 части 1 статьи 12 слово "назначает" заменить словами "определяет количественный состав правления ВЭБ.РФ, назначает";

4) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Правление ВЭБ.РФ является коллегиальным исполнительным органом ВЭБ.РФ. В состав правления ВЭБ.РФ входят председатель ВЭБ.РФ по должности и члены правления ВЭБ.РФ. Количественный состав правления ВЭБ.РФ определяется наблюдательным советом ВЭБ.РФ. Председатель ВЭБ.РФ руководит работой правления ВЭБ.РФ.";

б) в части 3 слова "работают во ВЭБ.РФ" заменить словами "работают в ВЭБ.РФ";

5) статью 21 дополнить частью 2[1] следующего содержания:

"2[1]. ВЭБ.РФ вправе в период до 31 декабря 2024 года осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ, являющихся некредитными финансовыми организациями.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 1, 2, подпункты "б" и "в" пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

3. В связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона внесение изменений в уставы кредитных организаций и замена выданных им лицензий на осуществление банковских операций, в которых указана банковская операция по выдаче банковских гарантий, не требуются.

Президент Российской Федерации В. Путин