Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 13 1 Федерального закона "О противодействии коррупции""

Принят Государственной Думой 10 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 52, ст. 7542; 2015, N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 66; 2017, N 15, ст. 2139; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4766; 2018, N 17, ст. 2432; N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837) следующие изменения:

1) часть 7[1] изложить в следующей редакции:

"7[1]. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

2) часть 7[3] после слов "выборного должностного лица местного самоуправления" дополнить словами "или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности";

3) дополнить частью 7[3-1] следующего содержания:

"7[3-1]. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.";

4) дополнить частью 7[3-2] следующего содержания:

"7[3-2]. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7[3-1] настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.".

Статья 2

Пункт 2 части 1 статьи 13[1] Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2017, N 27, ст. 3929) дополнить словами ", если иное не установлено федеральными законами".

Президент Российской Федерации В. Путин