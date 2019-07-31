Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 208-ФЗ "О внесении изменения в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерацииc"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в часть первую статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2003, N 50, ст. 4847; 2009, N 52, ст. 6453; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162; 2015, N 48, ст. 6724) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "В случае освобождения от отбывания наказания несовершеннолетнего осужденного администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет в указанные сроки о его предстоящем освобождении комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту его жительства.".

Президент Российской Федерации В. Путин