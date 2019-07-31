Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 205-ФЗ "О внесении изменений в статьи 43 и 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2009, N 48, ст. 5753; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2015, N 29, ст. 4395; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 53, ст. 8462) следующие изменения:

1) в статье 43:

а) пункт 1 дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания:

"ж) отказа от назначения на должности, предложенные в связи с истечением срока полномочий или досрочным прекращением полномочий;

з) отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности). За прокурорским работником сохраняется место работы (должность) в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением служебных обязанностей, независимо от продолжительности этого периода.";

б) дополнить пунктом 1[2] следующего содержания:

"1[2]. Прокуроры субъектов Российской Федерации, городов, районов и приравненные к ним специализированные прокуроры (за исключением военных прокуроров) по окончании срока полномочий по замещаемой должности, а также в случае досрочного прекращения полномочий для решения вопроса об условиях дальнейшего прохождения службы могут быть зачислены соответственно в распоряжение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней специализированной прокуратуры на срок до двух месяцев со дня подписания акта Президента Российской Федерации либо издания акта Генерального прокурора Российской Федерации об освобождении от замещаемой должности. Порядок зачисления прокурорского работника в распоряжение органа прокуратуры и его нахождения в распоряжении органа прокуратуры, объем исполняемых им в указанный период служебных обязанностей определяются Генеральным прокурором Российской Федерации.

В период нахождения в распоряжении органа прокуратуры прокурорскому работнику предлагаются как вакантные должности, соответствующие его квалификации, так и вакантные нижестоящие должности, имеющиеся в данном органе прокуратуры, а в случае их отсутствия - соответствующие вакантные должности в иных органах прокуратуры, в том числе расположенных в других местностях, которые прокурорский работник может занимать с учетом состояния здоровья.

В период нахождения в распоряжении органа прокуратуры сохраняются установленные настоящим Федеральным законом статус, гарантии правовой и социальной защиты прокурорского работника, а также денежное содержание в размере должностного оклада по последней замещаемой должности, доплат за классный чин, за выслугу лет с учетом коэффициентов, процентных надбавок за работу в местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных.

По решению соответствующего прокурора прокурорскому работнику с учетом фактического объема исполняемых служебных обязанностей в период нахождения в распоряжении органа прокуратуры производятся иные выплаты, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

При возложении на прокурорского работника временного исполнения обязанностей по другой должности, в том числе в ином органе прокуратуры, ему выплачивается денежное содержание, соответствующее данной должности. При этом выплаты, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, не производятся.

В период нахождения в распоряжении органа прокуратуры к прокурорскому работнику могут применяться меры поощрения и дисциплинарной ответственности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Время нахождения прокурорского работника в распоряжении органа прокуратуры засчитывается в календарном исчислении в общий трудовой стаж, в стаж службы, дающий право на присвоение очередного классного чина и предоставление дополнительного отпуска, в выслугу лет для установления доплаты за выслугу лет и назначения пенсии за выслугу лет. Периоды временной нетрудоспособности и нахождения в отпуске в срок нахождения прокурорского работника в распоряжении органа прокуратуры не засчитываются.

В случае отказа от замещения предлагаемых вакантных должностей прокурорский работник, находящийся в распоряжении органа прокуратуры, подлежит увольнению из органов прокуратуры на основании подпункта "ж" пункта 1 настоящей статьи.";

2) в пункте 2 статьи 44:

а) дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

"е) вследствие отказа от назначения на должности, предложенные в связи с истечением срока полномочий или досрочным прекращением полномочий;

ж) вследствие отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности).";

б) абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем слова "подпунктами "г" и "д" заменить словами "подпунктами "г", "д" и "ж";

в) абзацы тринадцатый - девятнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым - двадцать первым.

Президент Российской Федерации В. Путин