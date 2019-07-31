Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 213-Ф3 "О внесении изменений в статью 63 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в статью 63 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532) следующие изменения:

1) в части первой третье предложение исключить;

2) дополнить частью первой[1] следующего содержания:

"1[1]. О выполнении судебного поручения выносится определение, которое с протоколами и со всеми собранными при выполнении судебного поручения доказательствами немедленно пересылается в суд, направивший судебное поручение. При невозможности выполнения судебного поручения по причинам, не зависящим от суда, на это указывается в определении.".

Президент Российской Федерации В. Путин