Академик Александр Коваленя: У нас с россиянами общая история

И 75 лет спустя не прекращаются попытки принизить роль советского народа в победе над фашизмом. Как им противостоять? Об этом мы беседуем с автором монографий об истории Великой Отечественной войны, академиком-секретарем Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, членом-корреспондентом НАН Беларуси Александром Коваленей.

Александр Коваленя: Необходимо изучать историю, чтобы не повторилась трагедия 1941 года. Фото: БЕЛТА

Александр Коваленя: В нашей стране для школьников и студентов разработаны факультатив и спецкурс, посвященные основным событиям Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Изданы, в частности, красочный атлас боевых действий, рабочая тетрадь и справочная литература. Эти материалы высоко оценены учеными и педагогами стран СНГ. Теперь в сотрудничестве с российскими учеными во главе с членом-корреспондентом РАН Ефимом Пивоваром начинаем подготовку учебного пособия, где попытаемся осмыслить нашу общую для Союзного государства историю от Древней Руси до наших дней. Начать решили с освещения событий Второй мировой и Великой Отечественной войн - тут у белорусских и российских ученых разногласий немного. Нач­нем с осмысления предпосылок возникновения войны и закончим анализом ее последствий. Во главу угла положим проблемные вопросы: как оценивать советско-немецкий договор о ненападении от 1939 года, англо-французский договор с гитлеровской Германией 1938 года об оккупации Чехословакии, известный как Мюнхенский сговор. Мнения по этим вопросам в обществе неоднозначные. Но мы не можем замалчивать тот факт, например, что в результате германско-советского договора 1939 года произошло воссоединение белорусского народа, позволившее исправить несправедливость Рижского договора. Это имело огромное значение для укрепления белорусской государственности.

К слову, вопросу о нашей государственности посвящен уникальный труд, над которым сейчас работают ведущие историки Беларуси. В четвертом томе, уже находящемся в издательстве, будут освещены сложные события, сопутствовавшие отстаиванию белорусской государственности в период Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Белорусские и российские ученые начинают подготовку учебного пособия по осмыслению нашей общей для Союзного государства истории

Недавно одно немецкое издание заявило об отрицании факта танкового сражения под Прохоровкой. Что можно противопоставить таким фальсификациям?

Александр Коваленя: Лозунгами эту задачу не решить. Очень важно развивать у подрастающего поколения любовь к своей семье, своей стране. Надеемся, действенным подспорьем в работе станет и наше совместное пособие по истории Великой Отечественной. В Беларуси уделяется большое внимание освещению ее событий. Издано 146 книг "Память", по одной в каждом районе страны. В 2015 году вышел фундаментальный труд "Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне". А в 2018-м опубликован результат девятилетней совместной работы с российскими коллегами - трехтомное издание "Страна в огне. 1941-1945".

Однако не впадем ли мы в другую крайность - замалчивания крупных военно-политических ошибок, допущенных накануне и в первый период войны?

Александр Коваленя: В Беларуси в советские времена историками делался акцент на освещении патриотической борьбы партизан и подпольщиков, героизме народа в целом. Я много работаю в архивах и до сих пор не могу равнодушно читать заявления об отправке на фронт целых выпускных школьных классов, студенческих групп, рабочих бригад. Молодежь массово готова была пойти на смерть, чтобы защитить семью, страну. Это все бесспорно. Но за годы независимости мы показали и некоторые негативные стороны военной истории. Например, наличие коллаборационизма. На нашей земле бесчинствовали литовские, латышские, польские, украинские прогерманские военно-политические формирования, с которыми приходилось бороться так же, как и с немецкими войсками, отстаивая белорусскую государственность. И эта борьба завершилась только в начале 1950-х годов. Проанализировали мы и создание прогерманских молодежных организаций - белорусских, татарских, русских. К сожалению, не все граждане бывшего СССР смогли противостоять лживой агитации оккупационных властей, а то и неприкрытым угрозам: или в полицаи, или в концлагерь. Тем не менее предателей на нашей земле было относительно немного. И не они, не их мышиный дух определил исход войны.

В первые месяцы войны ситуация на фронтах складывалась очень тяжелая...

Александр Коваленя: Да, поначалу многие советские военачальники и рядовые бойцы не умели воевать так, как того требовали условия. Но научились - и победили. Научились большой кровью. Вывод из этого один: необходимо изучать историю, особенно нашим защитникам Отечества, чтобы не повторилась трагедия 1941 года. С этой целью совместно с Минобороны Беларуси проводим научные конференции, в которых участвуют и российские историки. Мы же по просьбе российской стороны оперативно подготовили материал об участии воинов-белорусов в драматической Ржевско-Вяземской операции, на месте проведения которой по инициативе в том числе и Союзного государства сейчас возводится монумент Советскому солдату.