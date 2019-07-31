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31.07.2019 18:45
Рубрика: Спорт

В списке не значится

Александр Логинов не поедет на летний чемпионат мира
Текст: Павел Петровский
Накануне тренерский штаб сборной России по биатлону объявил окончательный состав команды на летний чемпионат мира по биатлону, который пройдет с 23 по 25 августа в Беларуси.
Если Логинов достигнет соглашения с СБР, то мы имеем шанс увидеть его на этапах Кубка мира в составе сборной России. Фото: РИА Новости. Если Логинов достигнет соглашения с СБР, то мы имеем шанс увидеть его на этапах Кубка мира в составе сборной России. Фото: РИА Новости.
Если Логинов достигнет соглашения с СБР, то мы имеем шанс увидеть его на этапах Кубка мира в составе сборной России. Фото: РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, по сравнению с предварительным составом биатлонистов в окончательном списке отсутствует Лейсан Бикташева. В состав сборной России также не попала победительница женского масс-старта на летнем ЧР Маргарита Васильева, а также победитель мужского спринта Александр Логинов.

Пока Логинов не подпишет контракт с Союзом биатлонистов России, путь в сборную страны для него закрыт

На первенство планеты в Раубичах отправятся у мужчин: Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов.

У женщин честь нашей страны будут защищать: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина;

Фото: Владимир Прохницкий
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Кроме того, утвержден состав юниорских команд. У молодых людей в список вошли Данил Калинин, Николай Димитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин.

У девушек: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.

Отмечается, что окончательный состав сборной будет утвержден заседанием правления Союза биатлонистов России (СБР), которое состоится в ближайшее время.

Разумеется, болельщиков и специалистов интересует, по какой причине в состав команды не попал сильнейший биатлонист страны, победитель чемпионата страны по летнему биатлону в спринте на 10 километров Александр Логинов.

Дело в том, что 27-летний спортсмен остался единственным, кто не подписал соглашение с Союзом биатлонистов России. Новое правило, согласно которому все действующие спортсмены обязаны заключать контракты со своей федерацией, если хотят выступать под ее эгидой, ввели с сезона-2019/20.

Как сообщил журналистам президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, переговоры с Логиновым продолжаются.

"Мы работаем над этим вопросом. Есть определенные нюансы, на которые он обратил внимание, их еще нужно обсудить. Диалог продолжится в любом случае", - цитируют Драчева информационные агентства.

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