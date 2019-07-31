Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, по сравнению с предварительным составом биатлонистов в окончательном списке отсутствует Лейсан Бикташева. В состав сборной России также не попала победительница женского масс-старта на летнем ЧР Маргарита Васильева, а также победитель мужского спринта Александр Логинов.
На первенство планеты в Раубичах отправятся у мужчин: Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов.
У женщин честь нашей страны будут защищать: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина;
Кроме того, утвержден состав юниорских команд. У молодых людей в список вошли Данил Калинин, Николай Димитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин.
У девушек: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.
Отмечается, что окончательный состав сборной будет утвержден заседанием правления Союза биатлонистов России (СБР), которое состоится в ближайшее время.
Разумеется, болельщиков и специалистов интересует, по какой причине в состав команды не попал сильнейший биатлонист страны, победитель чемпионата страны по летнему биатлону в спринте на 10 километров Александр Логинов.
Дело в том, что 27-летний спортсмен остался единственным, кто не подписал соглашение с Союзом биатлонистов России. Новое правило, согласно которому все действующие спортсмены обязаны заключать контракты со своей федерацией, если хотят выступать под ее эгидой, ввели с сезона-2019/20.
Как сообщил журналистам президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, переговоры с Логиновым продолжаются.
"Мы работаем над этим вопросом. Есть определенные нюансы, на которые он обратил внимание, их еще нужно обсудить. Диалог продолжится в любом случае", - цитируют Драчева информационные агентства.