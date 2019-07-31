Новости

В Петербурге BMW протаранил четыре машины на Невском проспекте 12:02
Генетики впервые скрестят эмбрионы человека и мыши 12:02
Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai 12:00
В Крыму запустили портал для туристов на русском и английском языках 11:59
МЧС объяснило появление запах гари в Астраханской области 11:55
Вышел трейлер хоррора с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо "Маяк" 11:50
Назван самый безопасный для жизни регион России 11:43
В красноярском селе ПДК вредных веществ в воздухе превышена в пять раз 11:43
Эксперты назвали самые похищаемые товары в магазинах 11:29
В Москве по новому подсветят дома вдоль набережных 11:17
Квентин Тарантино составил список из 70 своих любимых песен 11:17
Еще один интеллектуальный кроссовер для России: дешевле миллиона рублей 11:15
АСВ в I полугодии направило на выплаты кредиторам финорганизаций 45 млрд 11:09
Убийца девушки-блогера рассказал на камеру о своих мотивах 11:06
В Туве построили мост после гибели десяти человек на переправе 11:04
На Дону задержали лжеврачей, продававших крем от смертельных недугов 10:45
Россияне стали реже оформлять завещания 10:44
В Башкирии полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка 10:39
Китай применил тяжелый дрон против крейсера США 10:39
Трамп за время на посту президента США сделал 43 тысячи записей в Twitter 10:35
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан 10:35
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату 10:26
Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз 10:25
Москва с 1 по 4 августа отметит 80-летний юбилей ВДНХ 10:22
Лукашенко и Мирзиеев проведут официальные переговоры 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 11:09
Рубрика: Экономика

АСВ в I полугодии направило на выплаты кредиторам финорганизаций 45 млрд

Текст: Юлия Кривошапко

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в I полугодии 2019 года направило на выплаты кредиторам ликвидируемых финансовых организаций 45 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в первом полугодии было принято решение и проведены мероприятия по организации выплат кредиторам 38 кредитных организаций на общую сумму 6 миллиардов рублей, которые были начаты в июле и продолжаются сейчас, говорится в сообщении Агентства.

Объем банковских вкладов от 1 до 1,4 млн рублей вырос на 5,5%

По данным на 1 июля 2019 года АСВ осуществляло полномочия конкурсного управляющего в отношении 417 финансовых организаций: 362 кредитных организаций, 32 негосударственных пенсионных фондов, 23 страховых компаний. При этом 20 из них поступило в управление Агентства в первом полугодии 2019 года.

Средний уровень удовлетворения требований кредиторов 320 банков, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, достиг максимальной отметки за весь период деятельности АСВ - 45,2 процента.

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ