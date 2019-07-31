АСВ в I полугодии направило на выплаты кредиторам финорганизаций 45 млрд

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в I полугодии 2019 года направило на выплаты кредиторам ликвидируемых финансовых организаций 45 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в первом полугодии было принято решение и проведены мероприятия по организации выплат кредиторам 38 кредитных организаций на общую сумму 6 миллиардов рублей, которые были начаты в июле и продолжаются сейчас, говорится в сообщении Агентства.

По данным на 1 июля 2019 года АСВ осуществляло полномочия конкурсного управляющего в отношении 417 финансовых организаций: 362 кредитных организаций, 32 негосударственных пенсионных фондов, 23 страховых компаний. При этом 20 из них поступило в управление Агентства в первом полугодии 2019 года.

Средний уровень удовлетворения требований кредиторов 320 банков, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, достиг максимальной отметки за весь период деятельности АСВ - 45,2 процента.