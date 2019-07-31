Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об использовании атомной энергии""

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в часть вторую статьи 11 Федерального закона от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 29, ст. 4281) изменения, заменив слова "Москве и Санкт-Петербурге" словами "Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе" и слова "Москвы и Санкт-Петербурга" словами "Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя".

Президент Российской Федерации В. Путин