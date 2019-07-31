Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок"

"Орлята учатся летать. Им салютует шум прибоя. В глазах их - небо голубое. Ничем орлят не испугать", - эти знакомые маршевые слова из далекого детства и сегодня будут сопровождать ребят военно-патриотической смены "Отечества достойные сыны" во Всероссийском детском центре "Орленок" на Черноморском побережье Краснодарского края с 9 по 29 августа.

На три августовские недели участниками смены станут 381 учащийся суворовских, нахимовских военных и кадетских училищ из разных областей и регионов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Ее торжественное открытие начнется с подъема над лагерем государственных флагов Союзного государства, а будущие защитники Родины пройдут парадным маршем на торжественном слете. С приветствием от союзных депутатов на церемонии открытия военно-патриотической смены 11 августа выступит председатель Комиссии Парламентского собрания по безопасности Валерий Гайдукевич, а на 17 августа в "Орленке" намечен грандиозный фестиваль - пройдет День Союзного государства.

Его программа предполагает проведение праздничной линейки, выставки-презентации своих корпусов и училищ, военно-технической игры "Наследники Победы" и тематического вечера "Россия и Беларусь в Союзном государстве". А на церемонии закрытия смены гостем юного поколения станет член Постоянной комиссии Палаты представителей РБ по национальной безопасности Петр Атрощенко, который примет участие в подведении итогов смены и награждении ее участников.

"Военно-патриотическая смена учащихся военных и кадетских училищ Союзного государства проводится ежегодно уже двенадцать лет по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России, - напомнили в пресс-службе. - Ее цель - содействие формированию гражданской позиции и патриотических чувств молодежи, укрепление уважительного отношения к истории братских народов, обмен опытом среди учащихся профильных заведений".

Кроме того, уточнили агентству, программой смены предусмотрено проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального, творческого и лидерского потенциала подростков, а также на формирование культуры здорового образа жизни.

В текущем году на организацию и проведение мероприятия из бюджета Союзного государства было выделено более 26 млн российских рублей.