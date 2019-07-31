Программа выглядит надежной и, что называется, обреченной на успех. Первые вечера только подтвердили прогнозы. Не сегодня стало известно, что успех в Лондоне - это особый успех, от него зависят мировая репутация Большого и его дальнейшие гастрольные графики. Публика в Лондоне разборчива и даже по лояльному взгляду на партер очевидно, что кто-то здесь помнит легендарные первые составы того же "Спартака" - этот спектакль здесь начали смотреть в исполнении Большого театра через год после московской премьеры, с 1969 года.
Тем более удивительно, что интерес к нему не остыл: сцены шествий и оргий выглядят грандиозно, большой стиль в балете не стареет даже после кассовых голливудских пеплумов, а служебный вход по-прежнему терпеливо осаждают поклонники. Впрочем, Большому есть что предложить, кроме легенд о себе. Важнейший спектакль открытия выдержали нынешние звезды главного российского театра. Денис Родькин - Спартак, Артемий Беляков - Красс, Светлана Захарова - Эгина, Анастасия Денисова - Фригия.
Новый Спартак - рослый, мощный, со всеми нужными главному герою данными. Новый Красс выглядит яростным, властным, коварным. Новая Фригия, недавняя дебютантка Анастасия Денисова, трогательна и хрупка - не защитить такую возлюбленную невозможно. Но доминантой в созвездии оказалась все-таки прима Светлана Захарова - шикарная, соблазнительная - она то опутывала героев кошачьей грацией соблазнительных па, то разила острыми большими прыжками, концентрируя внимание на себе в любой сцене.
Кордебалету принято аплодировать, между прочим, и не так громко, как звездам, но в Ковент-Гарден понимают разницу: стройные ряды античных воинов, пастухов и куртизанок получили свою заслуженную порцию славы. Хорошо прозвучал и оркестр Большого театра под водительством опытного Павла Сорокина. Впереди еще несколько "Спартаков", на каждый из них ГАБТ приготовил оригинальные составы. Критики ждут Спартака - Михаила Лобухина, Эгину - Ольгу Смирнову и Фригию - Анну Никулину.Разумеется, в зале, кроме завсегдатаев Ковент-Гарден, сидел весь русский Лондон, включая полномочного посла Александра Яковенко. Это тот самый случай, когда качество привезенной из Москвы продукции вызывает только восторг.