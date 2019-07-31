Сцена Королевской оперы Ковент-Гарден на три недели отдана Большому балету. Гастроли посвящены памяти легендарного импресарио Виктора Хокхаузера, более полувека делавшего невозможное возможным. Эти гастроли тоже выглядят чем-то из ряда вон выходящим: Большой театр выдвинулся в тур со всеми "отягчающими обстоятельствами" - полновесный оркестр, полноценный состав кордебалета и прочая, прочая. Всего за время тура покажут четыре балета: семь раз "Спартак", восемь - "Лебединое озеро", не обойдется без хитового "Дон Кихота", два показа "Светлого ручья" Алексея Ратманского.

Программа выглядит надежной и, что называется, обреченной на успех. Первые вечера только подтвердили прогнозы. Не сегодня стало известно, что успех в Лондоне - это особый успех, от него зависят мировая репутация Большого и его дальнейшие гастрольные графики. Публика в Лондоне разборчива и даже по лояльному взгляду на партер очевидно, что кто-то здесь помнит легендарные первые составы того же "Спартака" - этот спектакль здесь начали смотреть в исполнении Большого театра через год после московской премьеры, с 1969 года.

Спустя полвека после триумфальной премьеры интерес к созданию Григоровича не угасает

Тем более удивительно, что интерес к нему не остыл: сцены шествий и оргий выглядят грандиозно, большой стиль в балете не стареет даже после кассовых голливудских пеплумов, а служебный вход по-прежнему терпеливо осаждают поклонники. Впрочем, Большому есть что предложить, кроме легенд о себе. Важнейший спектакль открытия выдержали нынешние звезды главного российского театра. Денис Родькин - Спартак, Артемий Беляков - Красс, Светлана Захарова - Эгина, Анастасия Денисова - Фригия.

Новый Спартак - рослый, мощный, со всеми нужными главному герою данными. Новый Красс выглядит яростным, властным, коварным. Новая Фригия, недавняя дебютантка Анастасия Денисова, трогательна и хрупка - не защитить такую возлюбленную невозможно. Но доминантой в созвездии оказалась все-таки прима Светлана Захарова - шикарная, соблазнительная - она то опутывала героев кошачьей грацией соблазнительных па, то разила острыми большими прыжками, концентрируя внимание на себе в любой сцене.

Кордебалету принято аплодировать, между прочим, и не так громко, как звездам, но в Ковент-Гарден понимают разницу: стройные ряды античных воинов, пастухов и куртизанок получили свою заслуженную порцию славы. Хорошо прозвучал и оркестр Большого театра под водительством опытного Павла Сорокина. Впереди еще несколько "Спартаков", на каждый из них ГАБТ приготовил оригинальные составы. Критики ждут Спартака - Михаила Лобухина, Эгину - Ольгу Смирнову и Фригию - Анну Никулину.Разумеется, в зале, кроме завсегдатаев Ковент-Гарден, сидел весь русский Лондон, включая полномочного посла Александра Яковенко. Это тот самый случай, когда качество привезенной из Москвы продукции вызывает только восторг.