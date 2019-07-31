Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 783 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525; N 53, ст. 8430) изменение, дополнив его словами "(за исключением капитальных вложений, осуществляемых в целях реализации мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин