Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 611 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N18, ст. 2117; N46, ст. 5553; 2008, N52, ст. 6236; 2009, N30, ст. 3739; N 52, ст. 6450; 2011, N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 31, ст. 4191; 2014, N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6664; 2017, N 49, ст. 7317) изменение, изложив его в следующей редакции:

"государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 и пунктом 2 статьи 615 настоящего Кодекса, - по нормативу 100 процентов;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин