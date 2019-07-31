Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5631; N 51, ст. 6677; N 52, ст. 6990; 2014, N 45, ст. 6154; 2016, N 22, ст. 3097; 2017, N30, ст. 4440; 2018, N 1, ст. 65; N31, ст. 4861; N 49, ст. 7516) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 2 части 1 слова "государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов" заменить словами "государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными государственными внебюджетными фондами";

б) часть 2 после слова "применяется" дополнить словами "с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации", после слова "учета" дополнить словами "нефинансовых и финансовых", после слов "при составлении" дополнить словами ", представлении, рассмотрении и утверждении", дополнить предложением следующего содержания: "Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении организаций бюджетной сферы, распространяются на иные организации в части осуществляемых ими в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочий по ведению бюджетного учета и (или) составлению и представлению бюджетной отчетности.";

2) в пункте 9 статьи 3 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы", после слов "местного самоуправления," дополнить словами "органы местной администрации,", слова "государственных внебюджетных фондов, органы управления территориальных государственных внебюджетных фондов" заменить словами "государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными государственными внебюджетными фондами";

3) в пункте 5 части 5 статьи 6 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

4) в статье 7:

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Порядок передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации.";

в) в абзаце первом части 4 слова "органах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления государственных территориальных внебюджетных фондов" заменить словами "организациях бюджетной сферы, составляющих консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, консолидированную отчетность государственных (муниципальных) учреждений,";

5) в статье 9:

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.";

б) в части 4 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

6) в части 5 статьи 10 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

7) часть 9 статьи 13 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если федеральными законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, внесение исправлений в такую отчетность после ее утверждения не допускается.";

8) в части 4 статьи 14 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

9) часть 3 статьи 15 после слова "организации," дополнить словами "организации бюджетной сферы,", дополнить предложением следующего содержания: "Первым отчетным годом вновь созданной организации бюджетной сферы является период с даты ее создания по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и (или) федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов.";

10) в статье 16:

а) в части 5 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

б) в части 7 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

в) в части 8 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

11) статью 17 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) устанавливается уполномоченным федеральным органом.";

12) в части 1 статьи 18 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

13) статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле.";

14) в статье 21:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся:

1) федеральные стандарты бухгалтерского учета, федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном упоминании - федеральные стандарты);

2) отраслевые стандарты бухгалтерского учета, отраслевые стандарты бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном упоминании - отраслевые стандарты);

3) нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные частью 6 настоящей статьи;

4) рекомендации в области бухгалтерского учета;

5) стандарты экономического субъекта.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Федеральные стандарты бухгалтерского учета устанавливают минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета для экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов устанавливают минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета для организаций бюджетной сферы.";

в) в части 4 слово "специальные" и слова "(включая учетную политику, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения) организаций бюджетной сферы, а также требования к бухгалтерскому учету" исключить;

г) в части 16 слово "программа" заменить словом "программы";

15) в статье 23:

а) в пункте 1 части 1 слово "программу" заменить словом "программы";

б) в пункте 2 части 2 слово "программу" заменить словом "программы";

16) в статье 24:

а) абзац первый дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

б) в пункте 2 слово "программы" заменить словом "программ";

17) в статье 25:

а) в части 1 слова "и отраслевых стандартов" заменить словами "стандартов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета";

б) в части 2:

в абзаце первом слова "и отраслевых стандартов" заменить словами "стандартов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета";

в пункте 4 слова "и отраслевых стандартов" заменить словами "стандартов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета";

18) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов

1. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов при уполномоченном федеральном органе создается совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов.

2. Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов проводит экспертизу проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов на предмет:

1) соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете и бюджетному законодательству Российской Федерации;

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций бюджетной сферы, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету для организаций бюджетной сферы;

4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов.

3. В состав совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов входят:

1) пять представителей органов государственного регулирования бухгалтерского учета, из которых не менее трех являются представителями уполномоченного федерального органа;

2) двенадцать представителей финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органов государственного финансового контроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности, из которых не менее трех членов совета подлежат ротации один раз в три года.

4. Состав совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов утверждается руководителем уполномоченного федерального органа. Предложения о кандидатах в члены совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов, за исключением представителей уполномоченного федерального органа, вносятся в уполномоченный федеральный орган Центральным банком Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органами государственного финансового контроля и организациями бюджетной сферы.

5. Кандидаты в члены совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов должны иметь высшее образование, безупречную деловую (профессиональную) репутацию и опыт профессиональной деятельности в сфере государственного управления и финансов, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и (или) аудита.

6. Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов и его заместитель назначаются руководителем уполномоченного федерального органа.

7. Секретарем совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов является представитель уполномоченного федерального органа из числа членов совета.

8. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов созываются его председателем, а при отсутствии председателя его заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов.

9. Решения совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов принимаются простым большинством голосов членов совета, участвующих в его заседании.

10. Заседания совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов являются открытыми.

11. Информация о деятельности совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов должна быть открытой и общедоступной.

12. Положение о совете по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов утверждается уполномоченным федеральным органом. Регламент совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов утверждается советом на первом заседании.";

19) статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Программы разработки федеральных стандартов

1. Федеральные стандарты бухгалтерского учета разрабатываются и утверждаются в соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов разрабатываются и утверждаются в соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов (далее при совместном упоминании - программы разработки федеральных стандартов).

2. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета и субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета вносят предложения, касающиеся программ разработки федеральных стандартов, в уполномоченный федеральный орган.

3. Уполномоченный федеральный орган утверждает программы разработки федеральных стандартов по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

4. Программы разработки федеральных стандартов при необходимости уточняются в целях обеспечения соответствия федеральных стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, международным стандартам, уровню развития науки и практики бухгалтерского учета.

5. Уполномоченный федеральный орган обеспечивает доступность программ разработки федеральных стандартов для Центрального банка Российской Федерации, субъектов негосударственного регулирования и иных заинтересованных лиц (далее - заинтересованные лица) в целях ознакомления.

6. Правила подготовки и уточнения программ разработки федеральных стандартов утверждаются уполномоченным федеральным органом.";

20) в статье 27:

а) часть 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если разработчиком федерального стандарта является уполномоченный федеральный орган, уведомление о разработке федерального стандарта и уведомление о завершении публичного обсуждения проекта федерального стандарта размещаются на официальном сайте уполномоченного федерального органа в сети "Интернет".";

в) часть 10 дополнить предложениями следующего содержания: "Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов в срок не более чем через два месяца со дня представления на экспертизу проекта федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов готовит мотивированное предложение о принятии данного проекта к утверждению и (или) предложения о его корректировке с учетом результатов экспертизы. Такие предложения вместе с указанными в части 9 настоящей статьи документами и результатами экспертизы направляются в уполномоченный федеральный орган.";

г) в части 11 слова "одного месяца" заменить словами "чем через один месяц", слова "федерального стандарта к утверждению" заменить словами "федерального стандарта бухгалтерского учета к утверждению", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Уполномоченный федеральный орган на основании документов, представленных советом по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов, в срок не более чем через один месяц принимает проект федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов к утверждению или дорабатывает его.";

д) в части 15 слова "стандарта производится" заменить словами "стандарта бухгалтерского учета проводится", слова "в порядке, установленном для проведения экспертизы федеральных стандартов частями 9-13 настоящей статьи" исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "Экспертиза проекта отраслевого стандарта бухгалтерского учета государственных финансов проводится советом по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов. Экспертиза проектов отраслевых стандартов проводится в порядке, установленном для проведения экспертизы федеральных стандартов частями 9-13 настоящей статьи.";

21) в части 1 статьи 28:

а) в абзаце первом слова "федеральные стандарты" исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов;";

в) в пункте 2 слова "в случае" заменить словами "федеральные стандарты бухгалтерского учета в случае", слова "разработать федеральный стандарт, предусмотренный" заменить словами "по разработке федерального стандарта бухгалтерского учета, предусмотренного", дополнить словами "бухгалтерского учета";

22) в статье 30:

а) в части 1 слова "уполномоченными федеральными органами исполнительной власти" заменить словами "уполномоченным федеральным органом", слова "уполномоченный федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "уполномоченный федеральный орган", после слов "вносить изменения," дополнить словами "в том числе";

б) в части 11 первое предложение дополнить словами "бухгалтерского учета".

Статья 2

Внести в статью 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2316; 2016, N 27, ст. 4195; 2018, N 53, ст. 8440, 8493) следующие изменения:

1) в части 6 слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

2) в части 7 слова "сводной отчетности" заменить словами "консолидированной отчетности".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7516) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 1:

а) в абзаце седьмом слова "государственного сектора" заменить словами "бюджетной сферы";

б) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания: "В случае исправления экономическим субъектом ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в соответствии с частью 3 настоящей статьи, экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления в бухгалтерскую (финансовую) отчетность либо за днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если федеральными законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта.";

2) часть 3 статьи 2 после слов "государственного сектора" дополнить словами "(организациями бюджетной сферы)".

Статья 4

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденные уполномоченным федеральным органом до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин