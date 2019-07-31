Цены на PlayStation могут подскочить

Корпорация Sony намерена поднять цены на игровые консоли PlayStation для американских покупателей, если тарифы на китайские комплектующие будут повышены. О грядущем подорожании приставок заявил финдиректор Sony Хироки Тотоки, пишет The Wall Street Journal.

"Повышенные тарифы на электронные товары из Китая в конце концов навредят самим Соединенным Штатам", уверен топ-менеджер японской корпорации. Рост тарифов производитель всерьез компенсировать за счет геймеров.

Большинство комплектующих для PlayStation выпускается именно в Китае.

Ранее в этом году компании Sony, Nintendo и Microsoft обратились к властям США с просьбой не вводить повышенные тарифы на электронику из Китая, поскольку это может "навредить всей индустрии видеоигр".