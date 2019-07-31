У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Цены на PlayStation могут подскочить

31.07.2019,  
16:11
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Sony намерена поднять цены на игровые консоли PlayStation для американских покупателей, если тарифы на китайские комплектующие будут повышены. О грядущем подорожании приставок заявил финдиректор Sony Хироки Тотоки, пишет The Wall Street Journal.

"Повышенные тарифы на электронные товары из Китая в конце концов навредят самим Соединенным Штатам", уверен топ-менеджер японской корпорации. Рост тарифов производитель всерьез компенсировать за счет геймеров.

Gears of War 4 и Forza Motorsport 6 станут бесплатными в августе
PlayStation 5 уже можно заказать, но цена кусается

Большинство комплектующих для PlayStation выпускается именно в Китае.

Ранее в этом году компании Sony, Nintendo и Microsoft обратились к властям США с просьбой не вводить повышенные тарифы на электронику из Китая, поскольку это может "навредить всей индустрии видеоигр".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Apple
Аналитики Google нашли несколько уязвимостей в iOS 15:00
Экономия 1800 рублей. В Steam началась распродажа хитов от Bethesda 24.07.2019
"Одолжите нам свои мозги". Plants vs. Zombies 3 уже можно скачать 19.07.2019
консоли
Фото: sochisirius.ru
Школьники создали поисковый дрон, которому не мешают деревья 00:42
FIFA 20. Что нового показали в трейлере и стоит ли ждать новой части 19.07.2019
Nintendo анонсировала обновленную версию консоли Switch 18.07.2019
Sony
Фото: Honor
На AliExpress появился Honor 9X - хорошая замена Xiaomi Mi 9T. Названы цены 30.07.2019
На PlayStation стартовали "июльские скидки" до 85%. Что и как покупать 11.07.2019
На PlayStation вышла игра, которая поможет похудеть 10.07.2019