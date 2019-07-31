Чемпион НБА Тимофей Мозгов вернулся в "Химки"

Соглашение 33-летнего игрока рассчитано на один год. Мозгов начинал профессиональную карьеру в "Химках", отыграв с 2006 по 2011 год, а также защищал цвета клуба во время локаута в НБА в 2011 году.

"В "Химки" я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки - мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным - как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем", - сказал Мозгов.

В НБА Мозгов отыграл девять сезонов, однако в прошлом не провел ни одного матча из-за проблем со здоровьем. В сильнейшей лиге мира он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Орландо Мэджик". В регулярных чемпионатах НБА Мозгов провел 454 игры, в которых в среднем набирал 6,8 очка и делал 4,9 подбора. В сезоне-2015/16 центровой стал чемпионом НБА в составе "Кливленда".

"Мозгов - один из ведущих российских игроков с очень большим опытом выступления в НБА, - сказал главный тренер "Химок" Римос Куртинайтис. - У нас уже был опыт совместной работы в "Химках" во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с Планиничем. Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет".

"Он всегда борется, профессионально относится к делу, играет сердцем, имеет характер и, самое главное, хочет играть, ведь весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. У него большое желание, и я думаю, что у нас все получится. Он полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть", - добавил специалист.

Нынешний сезон в российском баскетболе обещает стать одним из самых интересных за всю историю. Сразу три российских клуба сыграют в Евролиге, два из которых готовы решать самые высокие задачи, а "Химки" сделали самое громкое приобретение нынешнего лета - в команду вернулся Тимофей Мозгов. Кажется, что с приходом Сергея Карасева, Стефана Йовича, Девина Буккера, Джереми Эванса, Яниса Тимма, Дайриса Бертанса и теперь Мозгова подмосковный клуб способен прервать гегемонию московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ и совершить серьезный прорыв в Евролиге.