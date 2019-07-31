Чемпион НБА Тимофей Мозгов вернулся в "Химки"

Новости

МИД: Блокировка Twitter-аккаунта посольства РФ в Сирии - это цензура 15:08
Задержанные в Татарстане боевики "ИГ" готовили теракт на железной дороге 15:07
Названа причина смерти звезды Disney, 20-летнего актера Камерона Бойса 15:06
Иностранцам откроют въезд на Дальний Восток по электронным визам 15:01
УАЗ "Патриот" с "автоматом" за 1,3 млн рублей. Кто его будет покупать 15:01
Младший брат Семи Насери снимется в фильме о Нагорном Карабахе 14:57
В Чечне из-за разгула стихии повреждены более 300 жилых домов 14:56
Правительство одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания 14:45
Петербург выделил средства на ремонт мемориала на Новгородчине 14:44
В Петербурге появится "сад ощущений" для инвалидов 14:37
В Эфиопии побили мировой рекорд по посадке деревьев 14:33
Минфин Беларуси назвал успешным размещение гособлигаций на рынке РФ 14:26
Новый Suzuki Jimny оказался значительно дороже предшественника 14:16
В возрасте 39 лет умер диджей Ras G 14:15
Под Воронежем женщина продала крышу соседского дома 14:13
Начался очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины 14:11
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири 14:11
Какие дорогие кроссоверы покупают в России чаще всего 14:06
В Петербурге задержан глава компании-застройщика проблемных объектов 14:02
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов 13:56
В Сибири пациентка "скорой" умерла после укола анальгина 13:52
ФСБ нашла взрывчатку у боевиков "ИГ", готовивших теракт в Татарстане 13:52
В Москве врачи спасли пожилого мужчину с ожогами, полученными от свечи 13:51
На Дальнем Востоке произошли два землетрясения 13:47
Журналистка из Польши отметила популярность Крыма у туристов 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 14:38
Рубрика: Спорт

Чемпион НБА Тимофей Мозгов вернулся в "Химки"

Текст: Максим Домчев
Российский центровой Тимофей Мозгов, отыгравший почти десять лет в НБА, подписал контракт с "Химками". Об этом сообщается на официальном сайте подмосковной команды.
Центровой Тимофей Мозгов. Фото: AP/Brandon Dill Центровой Тимофей Мозгов. Фото: AP/Brandon Dill
Центровой Тимофей Мозгов. Фото: AP/Brandon Dill

Соглашение 33-летнего игрока рассчитано на один год. Мозгов начинал профессиональную карьеру в "Химках", отыграв с 2006 по 2011 год, а также защищал цвета клуба во время локаута в НБА в 2011 году.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Базаревич: Проблемы с составом нивелируем хорошей готовностью команды

"В "Химки" я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки - мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным - как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем", - сказал Мозгов.

В НБА Мозгов отыграл девять сезонов, однако в прошлом не провел ни одного матча из-за проблем со здоровьем. В сильнейшей лиге мира он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Орландо Мэджик". В регулярных чемпионатах НБА Мозгов провел 454 игры, в которых в среднем набирал 6,8 очка и делал 4,9 подбора. В сезоне-2015/16 центровой стал чемпионом НБА в составе "Кливленда".

"Мозгов - один из ведущих российских игроков с очень большим опытом выступления в НБА, - сказал главный тренер "Химок" Римос Куртинайтис. - У нас уже был опыт совместной работы в "Химках" во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с Планиничем. Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет".

"Он всегда борется, профессионально относится к делу, играет сердцем, имеет характер и, самое главное, хочет играть, ведь весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. У него большое желание, и я думаю, что у нас все получится. Он полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть", - добавил специалист.

Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит"

Нынешний сезон в российском баскетболе обещает стать одним из самых интересных за всю историю. Сразу три российских клуба сыграют в Евролиге, два из которых готовы решать самые высокие задачи, а "Химки" сделали самое громкое приобретение нынешнего лета - в команду вернулся Тимофей Мозгов. Кажется, что с приходом Сергея Карасева, Стефана Йовича, Девина Буккера, Джереми Эванса, Яниса Тимма, Дайриса Бертанса и теперь Мозгова подмосковный клуб способен прервать гегемонию московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ и совершить серьезный прорыв в Евролиге.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ