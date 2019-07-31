Правила

Что беспошлинно может провезти россиянин через Беларусь?

"Едем всей семьей через Беларусь в Европу. Знакомый сказал, что в Беларуси изменились правила ввоза товаров из-за границы. Так ли это и сколько можно провозить алкоголя и сигарет? Вадим С.".

Действительно, с 1 января поменялись правила ввоза товаров из-за границы, причем не только в Беларуси, но и в России.

Теперь наземным транспортом можно беспошлинно ввозить на территорию стран ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро. Общий вес товаров не должен превышать 25 кг. В противном случае вам придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса. До этого можно было без оплаты пошлин ввозить товар на сумму до 1,5 тысячи евро и весом до 50 кг. Обратите внимание: новые нормы касаются не только ввоза товаров автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом, а также и в пешем порядке. Для товаров, провозимых воздушным транспортом, нормы остались прежними - до 10 тысяч евро и 50 кг.

Особые нормы установлены для алкогольной и табачной продукции. Так, физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти беспошлинно табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Спиртные напитки - не более 3 литров. За каждый литр алкоголя сверх нормы придется заплатить10 евро.

Отдых

Как россиянину взять напрокат автомобиль в Беларуси?

"Планируем отдых в Беларуси. Хотим побывать не только в Минске, но и других городах. Насколько сложно взять в Беларуси напрокат машину, какие документы нужны и сколько это будет стоить? Ирина Т.".

Действительно, с 1 января поменялись правила ввоза товаров из-за границы, причем не только в Беларуси, но и в России.

Теперь наземным транспортом можно беспошлинно ввозить на территорию стран ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро. Общий вес товаров не должен превышать 25 кг. В противном случае вам придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса. До этого можно было без оплаты пошлин ввозить товар на сумму до 1,5 тысячи евро и весом до 50 кг. Обратите внимание: новые нормы касаются не только ввоза товаров автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом, а также и в пешем порядке. Для товаров, провозимых воздушным транспортом, нормы остались прежними - до 10 тысяч евро и 50 кг.

Особые нормы установлены для алкогольной и табачной продукции. Так, физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти беспошлинно табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Спиртные напитки - не более 3 литров. За каждый литр алкоголя сверх нормы придется заплатить10 евро.

В Беларуси существует множество компаний, которые предоставляют такую услугу. Условия проката разные: все зависит от марки автомобиля, длительности аренды и лимита на пробег. Автомобиль экономкласса обойдется в 20-30 долларов в сутки.

Чем больше аренда, тем меньше стоимость. У большинства компаний проплаченный суточный лимит пробега составляет 350 км, за каждые последующие взимается плата в среднем 10 долларов.

Требования к арендатору тоже разные. Все зависит от того, какую машину вы берете. Если бизнес-класс, то это, как правило, возраст не менее 21 года и стаж вождения не менее 5 лет. Для экономкласса требования такие: водитель старше 19 лет и стаж вождения не менее года. Взять машину несложно: для этого потребуются паспорт, водительское удостоверение и залог в 50-200 долларов. Оплата как наличными, так и безналичным путем. Обязательное условие - заключение договора.