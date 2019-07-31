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03.08.2019 09:00
Рубрика: Экономика

С потолка взялось

Что делать, если вас затопили соседи
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 167(7925)
По судебной статистике, самая распространенная авария в многоквартирных домах - залив проживающих ниже соседей. Поэтому дело, которое недавно проверяла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, может помочь многим гражданам, попавшим в такую ситуацию.
Залив проживающих ниже соседей - самая распространенная авария. Фото: PHOTOXPRESS Залив проживающих ниже соседей - самая распространенная авария. Фото: PHOTOXPRESS
Залив проживающих ниже соседей - самая распространенная авария. Фото: PHOTOXPRESS

Этот судебный спор произошел в одном из многоквартирных домов ночью. Из-за прорыва батареи затопило сразу три квартиры. Виновным назвали хозяина квартиры, в которой напором просто выбило радиатор. Но причину потопа слесари местной управляющей компании определили, что называется, виртуально. В квартиру, где случилось ЧП, они не приходили и с ее хозяином не пообщались. Тот вообще в момент аварии отсутствовал, был в командировке. Местные суды, разбирая спор, пришли к единодушному выводу, что таким доказательствам, добытым без посещения "виновной" квартиры, вполне можно доверять.

Вот только Верховный суд с подобным подходом не согласился и заявил, что по закону местным судам надо было бы установить настоящие причины аварии. Картина аварии выглядела так. Местная управляющая компания провела испытание системы отопления в многоквартирном доме. Вот во время этих испытаний и прорвало батарею в квартире. Никого в тот момент в ней не было - хозяин был в отъезде.

Фото: istock
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Серьезно пострадали, кроме этой, еще и две квартиры этажами ниже. Работники управляющей компании сделали акты о происшествии. В них они записали, что собственник "нехорошей" квартиры без согласования с управляющей компанией поставил новый радиатор, у которого отсутствует вентиль. При этом собственник квартиры не пустил к себе сантехников и устранял аварию якобы собственными силами.

Пострадавшие собственники нижних квартир заказали экспертизу последствий потопа. Та установила, что одной квартире причинен ущерб на 425 566 рублей. А другой - на 587 754 рубля. С этими оценками пострадавшие пошли в районный суд. Они считали, что им должны заплатить хозяин квартиры, откуда лилась вода, и управляющая компания.

Коммунальщики в доказательство своей невиновности показали акты об аварии, составленные своими сотрудниками. К актам прибавили документы, что испытания системы отопления проводились в доме по правилам.

После разбирательства районный суд решил, что за все заплатит хозяин квартиры, где прорвало батарею. В своем решении райсуд сослался на то, что именно ответчик без согласования с управляющей компанией установил новый радиатор, у которого "отсутствует вентиль". А такой прибор к общему имуществу собственников многоквартирного дома не относится, соответственно вся ответственность за его обслуживание и содержание лежит на владельце батареи.

Апелляция в лице городского суда посчитала такое решение правильным. И собственник "виновной" квартиры пошел в Верховный суд. Там дело изучили и заявили, что местным судам нужно было в первую очередь выяснить главное - относится ли к общему имуществу дома участок инженерной системы, который прорвало. Почему-то местные суды этого не сделали.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Обратил внимание Верховный суд и на то, что их коллеги не заинтересовались фактом, что собственник на самом деле был в отъезде в командировке и никак не мог "самостоятельно устранять аварию". Поэтому голословными выглядят выводы коммунальщиков о причинах аварии. Как их можно было определить, если, судя по бумагам самой управляющей компании, сантехники не смогли попасть в квартиру, где прорвало батарею.

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала несостоятельной и ссылку местных судов на то, что авария в квартире случилась из-за новой батареи без вентиля. Здесь в качестве аргумента высокий суд привел письмо минстроя, что отсутствие спорного элемента не мешает нормальной эксплуатации радиаторов.

Вывод Верховного суда - нижестоящие суды фактически не установили реальные причины аварии. Поэтому Верховный суд отменил решения местных судов и велел пересмотреть спор по новой, с учетом своих разъяснений.

Важно

Памятка для пострадавших

Если дело дошло до суда, то пострадавший должен доказать три главные вещи: факт коммунальной аварии, установить источник залива и обосновать в денежном эквиваленте причиненный его имуществу ущерб.

Все остальное придется подтверждать виновнику аварии, то есть ответчику.

Экономика ЖКХ Постановления Верховного Суда РФ
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