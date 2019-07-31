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31.07.2019 20:22
Рубрика: Экономика

За качество придется доплатить

Поправки в техрегламент повысят безопасность рыбной продукции
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Обновленный техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности рыбы и рыбной продукции" должен защитить потребителей от паразитов в рыбе, но приведет к перестройке отрасли, считают ее представители. Подготовка к вступлению в силу внесенных изменений выходит на финишную прямую.
Цены на мороженую рыбу в этом году поднялись на 6,5 процента, следует из данных Росстата. Фото: Михаил Синицын/ РГ

31 августа заканчивается действие нынешней версии техрегламента. Изменения в документ внесли еще в 2017 году, но затем действовал переходный период. В техрегламенте изменили одно лишь слово в требованиях, посвященных паразитам в рыбе. Раньше был запрет на наличие в рыбе видимых живых паразитов, а сейчас на паразитов видимых. То есть любой паразит, обнаруженный в рыбе, теперь станет поводом для остановки всей партии.

Требование вполне понятно с точки зрения покупателей - никаких паразитов, ни живых ни мертвых, в рыбе нам не надо.

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
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"Теперь рынку стоит готовиться к штрафам", - говорит исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Конечно, копеек по пятьдесят на килограмм их заложат в стоимость продукции, которая по разным причинам и так растет. Так что конкретно штрафы вряд ли приведут к какому-то заметному росту цен.

Непосредственно на потребителях эти сложности не отразятся, признает эксперт, так как "торговые сети не дадут поднять цены".

Могут останавливать партии рыбы и за превышение норм содержания химических элементов. Например, уже штрафуют за превышение норм мышьяка, который пришел из естественной среды, говорит Гудков. Но такую продукцию берут за рубежом, так как там требования мягче. В итоге введение в действие новых норм техрегламента может привести к тому, что "больше продукции пойдет на экспортные рынки, меньше сырья останется на внутреннем рынке, а тогда цены в перспективе будут расти", отмечает Гудков. Логика в этих рассуждениях есть. Но вряд ли рыба подорожает существенно, поскольку уже сейчас есть ограничения по потребительскому спросу. И как говорил сам же эксперт, "торговые сети не дадут поднять цены". Добавим - существенно поднять. Зато мы будем уверены в качестве рыбы, которую покупаем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Что касается магазинных цен, то на мороженую рыбу они в этом году поднялись на 6,5 процента, говорится в отчете Росстата. Это, конечно, выше инфляции, но не критично. Особенно, если сравнивать с овощами. Лук, например, подорожал на 58,4 процента, морковь - на 51,2 процента. Хотя по сравнению с куриным мясом рыба, конечно, выглядит "бледно". Куры с начала года подешевели на 3,4 процента.

Впрочем, снижаются цены и на рыбу, но в оптовом звене. По данным мониторинга Росрыболовства, на внутреннем рынке продолжает дешеветь основной ассортимент мороженой рыбной продукции. На Дальнем Востоке это треска, минтай и тихоокеанская сельдь. На Северо-Западе и в центральных регионах страны - скумбрия, сельдь, минтай. Благодаря этому темп роста потребительских цен не ускоряется.

Экономика Отрасли Ресурсы Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Вступают в силу в августе 2019 года
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