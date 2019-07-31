Что поймали россияне на большой бард-рыбалке?

Поселок Грудичино на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Могилевской области сегодня знают не только рыбаки, но и творческие личности. Уже 10 лет здесь проходит "Большая бард-рыбалка", превратившаяся из небольшой тусовки в международный музыкальный фестиваль. Первый юбилей собрал более 70 артистов из Беларуси, России, Польши, Чехии, Украины, Литвы, Эстонии и Испании.

В программе - концерты и рыболовные состязания. В передвижных банных комплексах учили народному парению и делали массаж. Неподалеку проходили соревнования по пляжному волейболу и брейн-ринг по авторской песне. Ночные дискотеки, поэтическая мастерская, мастер-классы - скучать не приходилось. Традиционная картина - туристическая палатка, возле нее - рыболовные снасти, на костре готовится ужин, а хозяева "дома" исполняют песни под гитару. Олеся Богачева и Ольга Шумкова из Смоленска вспоминают:

- Три года назад нас пригласили на "Большую бард-рыбалку" могилевские друзья. И мы были в приятном шоке - невероятная атмосферность, душевность, вкусность! Теперь возвращаемся сюда снова и снова.

К слову, за вкусность на фестивале преимущественно отвечал шеф-повар и телеведущий Борис Бурда. Он устроил кулинарное шоу и вместе с помощниками приготовил два блюда:

- Поскольку я работал на площадке "Одесский дворик", то поделился рецептом настоящей одесской баклажанной икры. Также приготовил форшмак - фирменное блюдо моей бабушки. Оба угощения великолепны тем, что их можно приготовить за 10 минут на глазах у публики и тут же раздать всем желающим.

А еще на фестивале выбрали самую вкусную уху. Председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев, чья команда победила в конкурсе, признается, что секрет их блюда в хорошей воде:

- Остальное - дело вкуса. Мы использовали несколько видов рыбы, но основной навар дал сом. Его выудили из местного озера наши коллеги и подарили нам для участия в конкурсе. Как видите - сработало!

Заслуженная артистка России Людмила Татарова приезжает на фестиваль из года в год.

Она уже успела попариться в бане, прогуляться по торговым рядам и купить подарки близким:

- Ну и куда же без рыбалки! Отправляясь в Грудичино, мой муж Сергей Джигурда каждый раз загружает полмашины снастей, но увозит их обратно нетронутыми - то времени нет, то непогода. А сегодня был удивительный день, потому что супруг встал в полседьмого утра и наловил рыбы. Сейчас она в холодильнике и ждет, когда мы пожарим ее на ужин!

Удался улов и у Артема Никифорова. Минчанин победил в рыболовных соревнованиях, выудив 2,7 килограмма подлещиков. Помогла специальная французская прикормка. Приз за "Самую большую рыбу" достался Андрею Солдатенко, поймавшему леща в 740 граммов. В прошлом году рекордсменом стал сом весом 42,5 килограмма, но что поделать: рыбацкое счастье переменчиво.

Титул "Королева бард-рыбалки" достался Екатерине Костусевой из Могилева. Педагог по вокалу и ведущая концертов на сцене себя чувствует как рыба в воде, поэтому легко справилась со всеми заданиями. В конкурсе авторской песни "Гитара по кругу" победил Иван Костюкевич из Минска. Хороший подарок на свой 15-й день рождения:

- На гитаре я играю три года, а увлекаюсь бардовской песней с детства - малышом семья брала меня в походы. Порадовало, что конкурсные прослушивания были не на сцене, а в камерной обстановке на берегу озера - это совершенно по-особенному.

На большой же сцене для гостей фестиваля выступали известные исполнители - Михаил Башаков, Лариса Брохман, Тимур Шаов. Получился настоящий бард-марафон.

Кстати

Беларусь радует и другими необычными фестивалями. Так, Vulica Brazil в Минске поражает воображение граффити, латиноамериканской музыкой и невероятной атмосферой бразильского карнавала. Народные юмористы фестивалят в Автюках, а в Гродно фокусники устраивают Magic show. Могилев прославился фестивалем анимационных фильмов "Анимаевка". В Россонах проходит фестиваль сельского туризма "Заборский фест".