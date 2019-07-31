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31.07.2019 20:05
Рубрика: Власть

Открыто и объективно

ЦИК рассмотрит жалобы выдвиженцев в Мосгордуму
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
В Центризбирком поступило девять жалоб от тех кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в столичный парламент по итогам проверки подписей. Рассматривать жалобы ЦИК начнет сегодня, глава комиссии Элла Памфилова пообещала максимально объективный и открытый подход.

На заседании ЦИК в среду Элла Памфилова рассказала, что обсудила с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом ход избирательной кампании в России, в том числе в Москве. "Я подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами, исходя из нашей позиции, чтобы у него была максимально объективная картина", - сказала глава ЦИК, добавив, что телефонный разговор длился около часа.

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Перед тем как перейти к основной повестке заседания, Памфилова остановилась на выборах в Москве. Она напомнила, что единственным требованием "группы тех, кто называет себя независимыми оппозиционными кандидатами" было зарегистрировать их всех сразу на особых условиях без индивидуальной проверки. В этой связи Памфилова повторила позицию комиссии: ЦИК будет тщательно проверять документы и только после этого принимать решение. "Мы считаем, что если есть хоть малейшая возможность зарегистрировать, мы будем трактовать неясности в пользу кандидатов, рассмотрим максимально объективно и оперативно каждого, но индивидуально", - заявила глава ЦИК.

По ее словам, в ЦИК поступило 9 жалоб от тех, кому отказал Мосгоризбирком. С жалобами, в частности, обратились самовыдвиженцы Ирина Собянина, Дмитрий Гудков, Константин Лисица, Юлия Серебрянская, Любовь Соболь, Екатерина Игнатова, выдвиженец "Яблока" Елена Русакова. Сейчас ЦИК изучает поступившие документы. "Затягивать с рассмотрением не будем", - заверила Памфилова. По ее словам, жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму рабочая группа ЦИК начнет рассматривать 1 августа, и заседание будет открытым.

ЦИК также утвердил форму электронного бюллетеня для довыборов в Госдуму

Памфилова также сообщила о договоренности с Алексеем Венедиктовым, главой Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму, об участии представителей в рассмотрении жалоб. "Мы их приглашаем, чтобы они могли выступить и аргументировать свою позицию с учетом того, что они знают", - сказала она.

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Кроме того, Памфилова опровергла звучащий из уст ряда комментаторов тезис о том, что на выборах в Мосгордуму не зарегистрирован никто от оппозиции. "Всего зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 - это представители 9 партий. Подчеркиваю, без "Единой России". Это парламентские партии и еще шесть, разной степени оппозиционности", - сказала глава ЦИК. "То есть 73% зарегистрированных кандидатов никакого отношения к партии власти не имеют", - добавила она. При этом еще 27% - это самовыдвиженцы (62 человека). Среди них есть как те, кто пошел самовыдвиженцем при поддержке "Единой России", так и оппозиция. "Это не никто", - резюмировала Памфилова.

На заседании в среду ЦИК также утвердил форму электронного бюллетеня, который будет использоваться на цифровых участках в Москве в ходе довыборов в Госдуму. Они пройдут 8 сентября в четырех одномандатных округах в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. При этом у избирателей впервые появится возможность проголосовать не по месту прописки, а на цифровом участке в Москве. Подать заявление о прикреплении к цифровому участку можно на сайте госуслуг по 4 сентября.

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