Дайверы приступили к очистке дна озера Иссык-Куль.

Курортный сезон в Киргизии в самом разгаре, у участников команды спортсменов-подводников тоже горячая пора. Они чистят озеро от пластикового мусора.

На этот раз генеральную уборку проводили в заливе Чок-Тал. В общей сложности дайверы общественного фонда "Команда "Чистый Иссык-Куль" подняли на берег 25 мешков бутылок, одноразовых стаканчиков и прочих пластиковых изделий.

По словам представителя фонда Бориса Чернецова, несмотря на проводимые экологические акции и разъяснительные мероприятия среди туристов, мусора в озере меньше не становится.

- Организованная чистка дна озера от нарастающих залежей мусора до сих пор не проводится, - констатирует он. - Причин тому множество. Прежде всего, отсутствие финансирования и специализированного предприятия, которое бы занималось этим постоянно и целенаправленно. Кроме того, для подобного рода уборки требуются обученные люди, имеющие опыт продолжительных работ под водой.

Кстати



В августе 2014 года при погружении в прибрежной зоне Иссык-Куля возле села Долинка в десятке метров от пляжа дайверы обнаружили настоящую подводную свалку из пластиковых бутылок, пивных банок, стеклотары и даже автомобильных покрышек.