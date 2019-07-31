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31.07.2019 00:04
Рубрика: В мире

Почистили дно

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 167(7925)
Дайверы приступили к очистке дна озера Иссык-Куль.

Курортный сезон в Киргизии в самом разгаре, у участников команды спортсменов-подводников тоже горячая пора. Они чистят озеро от пластикового мусора.

На этот раз генеральную уборку проводили в заливе Чок-Тал. В общей сложности дайверы общественного фонда "Команда "Чистый Иссык-Куль" подняли на берег 25 мешков бутылок, одноразовых стаканчиков и прочих пластиковых изделий.

Фото: Анвар Шамсутдинов
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По словам представителя фонда Бориса Чернецова, несмотря на проводимые экологические акции и разъяснительные мероприятия среди туристов, мусора в озере меньше не становится.

- Организованная чистка дна озера от нарастающих залежей мусора до сих пор не проводится, - констатирует он. - Причин тому множество. Прежде всего, отсутствие финансирования и специализированного предприятия, которое бы занималось этим постоянно и целенаправленно. Кроме того, для подобного рода уборки требуются обученные люди, имеющие опыт продолжительных работ под водой.

Кстати

В августе 2014 года при погружении в прибрежной зоне Иссык-Куля возле села Долинка в десятке метров от пляжа дайверы обнаружили настоящую подводную свалку из пластиковых бутылок, пивных банок, стеклотары и даже автомобильных покрышек.

В мире экс-СССР Киргизия
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