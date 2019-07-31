Для регионов закупят более 3,4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов

Более 3,4 тысяч машин скорой помощи и школьных автобусов правительство закупит для регионов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Ранее он принял решение о выделении на эти цели из резервного фонда 10 миллиардов рублей.

- Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста, - подчеркнул глава правительства.